Advogada já pediu liberdade para Sukita que só deve ser decidida na segunda-feira

09/11/19 - 18:14:10

A advogada do ex-prefeito de Capela, Manoel Messias Sukita, Joseane, entrou com pedido para que ele seja solto dentro do que determina a nova decisão do TSE.. Sukita continua preso na Penitenciária de Nossa Senhora da Glória e deve ser favorecido pela decisão do Supremo Tribunal Federal, que extingue a prisão em segunda instância. O pedido foi feito junto à Vara de Execuções Penais.

Joseane disse, via SMS, que está aguardando a decisão do juiz de Execuções Criminais, Hélio Figueiredo, e prevê que Sukita seja posto em liberdade na próxima segunda-feira. Segundo informações de Capela, a advogada Joseane é a atual mulher do ex-prefeito Sukita.

Manuel Messias Sukita Santos foi transferido para o Presídio Senador Leite Neto (Preslen), em Nossa Senhora da Glória (SE), em setembro do ano passado ela já estava preso no Complexo Penitenciário Advogado Antônio Jacinto Filho (Compajaf), no Bairro Santa Maria, em Aracaju.

No dia 13 de setembro, o Tribunal Regional Eleitoral confirmou a condenação do ex-prefeito de Capela, Manoel Messias Sukita Santos, a 13 anos e 9 meses de prisão por corrupção eleitoral, desvio de verbas públicas e autorização de despesas não previstas em lei. A condenação é resultado de ação do Ministério Público Eleitoral ajuizada em 2015.