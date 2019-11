Centro de Hemoterapia de Sergipe recebe doação de alunos do IFS de Propriá

09/11/19 - 07:37:56

O serviço de doação de sangue precisa do apoio de instituições, empresas e a sociedade para garantir o atendimento transfusional dos pacientes na rede hospitalar

O projeto ‘IFS Até no Sangue’ do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS), localizado no município de Propriá, chegou ao Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) nesta sexta-feira(08), para realizar a primeira doação de sangue. A campanha contou com a participação de um grupo de estudantes do curso de Tecnologia da Informação.

“Promovemos algumas palestras no campus para destacar a importância de ser um doador e ajudar a salvar vidas”, contou Mateus Meneses de Albuquerque Silva, presidente do Centro Acadêmico ao informar que o projeto tem como objetivo mobilizar a adesão de alunos calouros e veteranos ao serviço a cada seis meses.

Entre os voluntários presentes na iniciativa o sentimento de solidariedade ao próximo deu o tom da primeira doação de sangue. “Esse é um gesto acima de tudo de amor, que pretendo, agora, continuar realizando”, informou Maily Suely Silva Ugino. “Foi depois que assisti à palestra que decidi vim fazer essa doação de sangue”, revelou Kleiton Madson Menezes Cardoso.

A assistente social e gerente de Ações Estratégicas do Hemocentro de Sergipe, Rozeli Dantas, elogiou a atitude dos participantes. “O serviço de doação de sangue precisa do apoio de todo: instituições, empresas e a sociedade de forma geral para garantir o atendimento transfusional dos pacientes na rede hospitalar”, salientou ao confirmar que quem tiver interesse em conhecer o serviço pode entrar em contato com o Serviço Social, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h.

Critérios básicos

Para doar é necessário observar alguns critérios, a exemplo de estar bem de saúde, ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar a partir de 50 quilos e apresentar documento oficial, com foto, válido em todo território nacional, pode ser carteira de identidade, carteira de trabalho e carteira de motorista. Mais informações através dos telefones: (79) 3225-8000, 3225-8039 e 3259-3174.

Fonte e foto assessoria