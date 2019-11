Copa Interagências de Futebol Society e Copa APCEF/SE de Futvôlei

09/11/19 - 06:58:16

Duas competições de peso no sábado e no domingo farão um fim de semana de muito esporte na Associação do Pessoal da Caixa (APCEF/SE). Neste sábado, a partir das 9h, acontece a 1ª Rodada da II Copa Interagências de Futebol Society que se inicia com duas competições.

Uma média de 80 empregados e prestadores de serviço que trabalham em 16 agências bancárias da Caixa estão participando da competição e compõem as quatro equipes inscritas: GIHAB, Aribé, Locomotiva SR e Fausto Chop. As rodadas acontecerão aos sábados e a final está prevista para o dia 8 de dezembro (domingo). “Nossa principal intenção é captar atletas para os Jogos Nacionais da Fenae, em 2020. Queremos que estes atletas se sintam motivados a compor nossa delegação”, explicou o coordenador de Esportes da APCEF/SE, Roslan Freitas.

FUTVOLEI SÉRIE A

No domingo (10/11), será a vez da IV Copa APCEF/SE de Futvôlei Série A, um show de bola que a gente já conhece desde as outras edições também realizadas em nosso Clube pela parceria entre a FESEFV (Federação Sergipana de Futevôlei) e a APCEF/SE. Nesta edição haverá premiação de R$ 1.000 + troféus. Participe!

Por Iracema Corso