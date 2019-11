CORPOS DE DUAS CRIANÇAS QUE ESTAVAM DESAPARECIDAS SÃO LOCALIZADOS

09/11/19 - 11:19:30

Os corpos de dois irmãos, uma garota de 11 anos e um menino de 5, que estavam desaparecidas desde a última quarta-feira (06), foram encontrados na tarde desta sexta-feira (08) na Lagoa do Areal, localizada na avenida Rosa Azul, no bairro Santa Maria, em Aracaju.

As crianças teriam desaparecidas após a mãe delas pedir que elas fossem até a mercearia comprar um produto. A partir dai elas não foram mais vistas.

Os peritos do Instituto de Criminalística estiveram no local para averiguar as circunstâncias da morte das crianças e o caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).