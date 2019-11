Esquerda foca em Lula x Bolsonaro para 2022, mas petista continua inelegível!

09/11/19 - 12:40:59

Enfim a militância do Partido dos Trabalhadores pode ecoar o esperado grito “Lula Livre”: com a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que, por 6×5, mudou sua posição anterior, de 2016, está proibida a prisão em 2ª instância. Condenado pelo Tribunal Regional Federal e preso quase 600 dias em uma sala na sede da Polícia Federal, em Curitiba (PR), o ex-presidente Lula (PT) está solto, com o argumento de que a Constituição Federal foi preservada, respeitando a presunção de inocência.

O problema é que a decisão não “beneficia” apenas Lula, mas todos os condenados em 2ª instância no País, num ataque frontal à Operação Lava Jato que, justiça seja feita, “desnudou” alguns dos maiores esquemas de corrupção. Praticamente destruíram a Petrobras, uma das maiores estatais do Mundo e a maior do Brasil. A crise foi tamanha que, quando a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) sofreu o impeachment, o País já está vivendo em tempos de recessão e de muito desemprego.

Para este colunista não deixa de ser um retrocesso vendo figuras como Eduardo Azeredo, José Dirceu, Lula e tantos outros, que foram julgados, condenados e que já estavam cumprindo suas penas pelos crimes cometidos e hoje ganham a liberdade, como não existissem leis, como se não existissem mais impedimentos jurídicos. A Esquerda, por exemplo, desde a saída do ex-presidente, praticamente já “vende” uma polarização entre Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro (PSL).

O País se “dividiu” mais uma vez: um lado faz festa com a liberdade de Lula e o outro lado se revolta com o Poder Judiciário (leia STF) e perde de vez a credibilidade com algumas instituições. Em sua saída, por exemplo, Lula “condenou” (PASMEM) parte da Polícia Federal, da Justiça, do Ministério Público, o atual governo federal e sobrou até para a “Globo”, que já enfrenta uma “crise de relacionamento” com Bolsonaro. Lula disse que “o País piorou” após sua prisão. Na realidade, o Brasil já vinha ruim desde os governos do PT…

Mas a aposta da Esquerda em um confronto direto entre Lula e Bolsonaro ficou ainda mais clara na fala do petista, que praticamente “intimou” o atual presidente para o “ringue”. Julgado, condenado e determinado! Esse é o Lula que saiu da cadeia com a “faca nos dentes” – faca é um instrumento que já faz parte do contexto político – e disposto a percorrer o País para empolgar a militância. Bolsonaro, que geralmente exagera e passa do tom quando fala, surpreendeu ao silenciar. Soube respeitar o momento e fazer a leitura para entender o novo cenário.

Entretanto, os petistas gostando ou não, não custa lembrar ao leitor da coluna que o ex-presidente e a Esquerda brasileira celebram o “LULA LIVRE”, mas precisam entender que “LULA NÃO É CANDIDATO” porque ele continua “INELEGÍVEL”, ou seja, a aposta de mobilizar a militância e fortalecer a oposição ao governo federal é positiva e faz parte do jogo político, mas o agrupamento ainda precisa de alternativas reais para o País. Fernando Haddad (condenado por caixa 2 em campanha eleitoral) e Lindbergh Farias (condenado por improbidade e perda dos direitos políticos) seriam as principais opções, mas…

Veja essa!

Bastou vir à tona a soltura do ex-presidente Lula que repercutiu em Sergipe a vinda de sua filha, Lurian Cordeiro, para residir em Aracaju e participar das próximas campanhas eleitorais, inclusive supostamente disputando um mandato eletivo, de deputada federal ou até senadora.

E essa!

Este colunista não confirma a informação que vem sendo propagada por diversos setores da imprensa, mas se proceder, não há nada que não legitime uma candidatura da filha de Lula, mas com todo respeito à classe política do Estado, em especial aos líderes do agrupamento governista, que têm serviços prestados a Sergipe, será um desprestígio gigantesco. A que ponto chegamos…

JB no PT?

O Portal Ne Notícias repercute uma informação que este colunista também recebeu: o ex-governador Jackson Barreto estaria propenso a disputar um mandato de deputado federal e tende a se filiar no Partido dos Trabalhadores, para ter sua ficha abonada por Lula em sua primeira visita a Sergipe. Este colunista não vai comentar, por enquanto. Primeiro vai esperar qualquer anúncio a respeito e botar o “café no bule”…

Óleo

O vereador, Anderson de Tuca (PRTB), emitiu um requerimento solicitando à Secretaria do Meio Ambiente, à Emsurb, à Adema e ao Ibama informações sobre o destino final do óleo que foi coletado nas praias de Aracaju. No último mês, diversas manchas de óleo apareceram nas praias do Nordeste, e Anderson tem acompanhado de perto a situação do desastre ecológico desde o começo.

Anderson de Tuca

“Solicito dos órgãos mais informações em relação ao derramamento de óleo, qual foi a destinação do óleo que foi recolhido até o momento? Se a população precisar de informações sobre esse óleo, qual órgão será responsável? Como está o auxílio-defesa para os pescadores? “, questiona.

Kitty Lima

Em apoio aos agentes penitenciários que estão na bronca com o Governo do Estado por conta da terceirização da segurança nos presídios de Sergipe, a deputada estadual Kitty Lima (Cidadania) participou de um ato promovido pelo Sindicato dos Agentes Penitenciários e Servidores da Secretaria de Estado da Justiça (Sindpen), quando a categoria cobrou a convocação dos agentes aprovados no último concurso.

Renovação de contrato

De acordo com a Sindpen, o Governo do Estado está preparando a renovação do contrato de terceirização dos agentes penitenciários, fato que é duramente criticado pela categoria uma vez que os aprovados no último concurso ainda aguardam para serem chamados para assumir suas atividades.

Sem preocupação

“Os concursados estão na maior expectativa, mas a única coisa que ouvem do Governo do Estado é sobre a terceirização do serviço. O que podemos perceber na verdade é a total falta de preocupação com a segurança pública em nosso estado por parte da gestão que deveria ser observada por todos”, lamentou Kitty.

Compliance

Dois meses após a realização de um fórum que debateu o programa de Compliance em Aracaju, a advogada especialista no tema, Aline Fonseca Assunção Costa, volta a capital sergipana, desta vez para promover um workshop e aprofundar o assunto que interessa a profissionais de diversas categorias. A proposta é fomentar conhecimento, educação e cultura sobre a Lei Anticorrupção e a nova ferramenta de Compliance, ambas disponíveis para empresas e indústrias de Sergipe, inclusive do agronegócio.

Prazo final

O treinamento tem carga de 18 horas e acontecerá de forma intensiva nos dias 28 e 29 de novembro, em Aracaju. De acordo com a instrutora, o mercado de trabalho está com portas abertas para profissionais com formação em Compliance, inclusive a capital sergipana após a publicação da Lei Municipal 5.241/19 – a qual exige das empresas que têm contrato ou que desejam contratar com o município de Aracaju, a apresentação do programa de Compliance. Aline Fonseca lembra que o prazo final para adequação da lei encerra no dia 28 de janeiro de 2020.

Anticorrupção

Especialista em Compliance Anticorrupção, a advogada informa que a média salarial de um profissional com formação em compliance varia de R$ 15 a R$ 20 mil reais mensais. “O nosso Workshop tem o objetivo de oferecer capacitação técnica para profissionais na função de Compliance Officer. Ao fim do curso eles estarão qualificados para conduzir o departamento de Compliance de qualquer empresa”, destaca.

Codevasf

A solenidade de entrega de maquinário pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco (Codevasf) aos municípios e associações contempladas aconteceu nessa sexta-feira (8), na sede da instituição. O valor investido de foi R$ 8,8 milhões fruto de emenda parlamentar destinada pela bancada federal. “É uma satisfação imensa ver o nosso trabalho realizado em Brasília servindo para melhorar a vida das pessoas nos municípios. Só de minha autoria foi um investimento de mais de R$ 2 milhões”, destaca o deputado federal Laércio Oliveira.

Seu Marcos I

Tudo indica que os profissionais do Hospital Universitário de Sergipe (HU) serão capacitados pelo Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para implementação do transplante renal na unidade de saúde. A informação foi confirmada pelo promotor do Centro de Atendimento Operacional (CAOp) da Saúde do Ministério Público de Sergipe ( MP/SE), Manoel Machado, em reunião com o vereador Seu Marcos (PHS).

Seu Marcos II

De acordo com o promotor, foi enviada ao MP/SE a lista de todos os profissionais que deverão realizar a capacitação em São Paulo. “Estamos aguardando apenas sanar pequenas pendências geradas na documentação. Mas a resposta que obtemos dos órgãos foi positiva. Graças a parceria com o vereador, estamos acompanhando todo o processo de perto”, explicou o promotor.

Seu Marcos III

O vereador comemorou a notícia. “Estou muito feliz porque Sergipe vai realizar transplante de rins. Felizes ficarão também os pacientes renais crônicos. Cobrei nessa tribuna, levei o caso ao MP/SE, e a convite do promotor fui lá saber como anda a situação. Agradeço ao Dr. Manoel Machado pela sensibilidade em acompanhar todo esse processo”, disse.

Exigência

A tutoria pelo Einstein para os profissionais do HU é uma das fases do processo de habilitação exigidas pelo Ministério da Saúde. Com isso, Sergipe poderá voltar a realizar transplantes renais. A capacitação presencial em São Paulo está prevista para abril de 2020.

Almoço de Negócios

O Almoço com Negócios trouxe a Sergipe, através de uma parceria entre a Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (ACESE) e a Prado, Castelli, Vasconcelos Sociedade.Advogados, um debate relacionando a importância da Reforma Tributária, que está em tramitação no Congresso Nacional e a Lei da Liberdade Econômica.

Marco Pinheiro

Para o presidente da ACESE, Marco Pinheiro, a atual situação fragiliza investimentos, mesmo diante de alguns avanços, e as reformas são fundamentais para o andamento desse país. “Quem gera emprego são empresários, e quando não vemos um cenário propício, não há investimentos. É muito importante que as reformas aconteçam, mesmo com o embate nas Casas Legislativas, que é positivo pois todos correspondem a anseios. Precisamos olhar para frente e ver o quanto estamos atrasados”, afirmou.

Parceria honrosa

Segundo o sócio do escritório, Sávio Prado, a parceria da ACESE é honrosa. “O Almoço com Negócio é um evento que já é um sucesso. Nossa idéia é expor aos senhores a visão de quem está dentro dos debates sobre as pautas”, contemplou. “O Governo tem mostrado vontade política em mudar esse cenário, e os palestrantes farão levantamentos de forma mais concreta”.

João Daniel I

Membros da Comissão Externa da Câmara dos Deputados e do Senado que apuram o derramamento de óleo nas praias do Nordeste realizaram diligência ao estado de Pernambuco. O objetivo foi investigar e verificar que medidas estão sendo adotadas para barrar a tragédia e minimizar os danos causados por este crime ambiental sem precedentes no país. O deputado federal João Daniel (PT/SE), que coordena a Comissão na Câmara e é autor do requerimento que criou a Comissão, esteve participando da atividade.

João Daniel II

A primeira reunião aconteceu na Capitania dos Portos, com presença do comandante geral, representantes do Ibama, do Governo do Estado de Pernambuco, através das Secretarias de Desenvolvimento e Tecnologia e Meio Ambiente. “Ouvimos esses representantes, questionamos e debatemos a situação. Infelizmente vemos que não há ainda um empenho efetivo do Governo Federal, lamentavelmente”, disse João Daniel.

João Daniel III

Em seguida foi realizada uma videoconferência com os estados de Alagoas até o Ceará para se saber como está atualmente a situação dos efeitos do derramamento de óleo que atinge o litoral da região Nordeste há mais de 60 dias. “Pudemos concluir que até aqui o governo não quer esclarecer ou não quis ou não sabe nada sobre o crime ambiental pelo desmonte feito na área ambiental”, completou o parlamentar.

Posse

O jornalista Cristiano Batista dos Santos foi empossado como membro efetivo, bem como, recebeu a outorga do grau de Doutor Honoris Causa da Academia Brasileira Teológica de Letras (ABTL), em solenidade realizada no salão nobre do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. O novel acadêmico ocupará a cadeira patroneada pelo jornalista e pastor João Augusto da Silveira e teve como paraninfa a enfermeira Marta Nunes Santos e teve recipiendário o Acadêmico Arivaldo José dos Santos.

Biografia I

Cristiano Batista dos Santos, nasceu em 9 de março na cidade do Aracaju e é Jornalista, filiado ao Sindicato dos Jornalistas de Sergipe; Contabilista, inscrito regulamente no Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe; Associado à Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade; Empresário e Diretor Técnico da empresa Capital Social Contabilidade & Negócios.

Biografia II

É Bacharel em Teologia, desde 2012 pela Faculdade de Teologia SolaScriptura, com o diploma convalidado em 2018 pela Faculdade de Teologia Integrada. Além de graduando em Direito pela Faculdade de Administração e Negócios de Sergipe. É servidor público municipal na Prefeitura Municipal de Laranjeiras, Sergipe.

Sobre a Academia

Academia Brasileira Teológica de Letras é uma organização cultural sem fins econômicos, com sede e foro na cidade do Rio de Janeiro e tenta criar e compartilhar um ambiente em que pessoas de fé semelhante possam adorar conjuntamente a mesma divindade e discutir temas ético-religiosos que tentem elevar o espírito humano e ao mesmo tempo encontrar soluções para problemas enfrentados pela comunidade.

Mova-se

Em setembro de 2019, o movimento Atitude Sergipe (MOVA-SE) lançou o projeto MOVA-SE na LEITURA que consiste em proporcionar acesso à leitura aos usuários do transporte público da Grande Aracaju. Foram instalados, a princípio, três estantes nos terminais de Integração do DIA, Maracaju e Atalaia. Agora, o movimento MOVA-SE ampliou o projeto instalando mais duas estantes nos terminais localizadas no Marcos Freire II em Nossa Senhora do Socorro e no Campus da Universidade Federal de Sergipe em São Cristóvão.

Conhecimento

Dessa forma, impactando a vida de mais de 10 mil usuários por dia que atravessam esses terminais e que terão a oportunidade de absorção de conhecimento e cultura através do projeto. Segundo um dos idealizadores do projeto, Uilliam Pinheiro, “o projeto tem sido um case de sucesso entre os usuários do transporte público e nossa ideia é impactar o cotidiano dessas pessoas introduzindo a leitura em seu dia-a-dia”.

Palestra

Suely Ouro e Marcos Bulhões promovem, dia 14, a partir das 19 horas, no Hotel Confort, em Aracaju, a palestra “PERCA O AMOR DA SUA VIDA, MAS NÃO PERCA A SUA VIDA POR UM AMOR“, cujo objetivo é conscientizar as pessoas de que a vida não acaba quando um amor termina. Ingressos estão à venda na Kcell Celulares (Av Hermes Fontes 1200, Suíssa) e na Lottus Saúde e Estética (Rua Dr. Moacyr Rabelo Leite, 44, 13 de Julho).

