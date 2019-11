RESIDÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL DE CIRURGIA ESTÁ COM INSCRIÇÕES ABERTAS

09/11/19 - 07:08:24

Estão abertas, até o dia 28 de novembro, as inscrições para a seleção dos candidatos ao preenchimento de vagas nos programas de Residência Médica da Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia.

No total, são 31 vagas nas especialidades de Clínica Médica, Neurocirurgia, Psiquiatria, Medicina de Família e Comunidade, Ortopedia e Traumatologia, Cirurgia Cardiovascular, Cirurgia Geral, Área Cirúrgica Básica, Cardiologia, Cirurgia Vascular e Medicina Intensiva.

Os interessados podem se inscrever através do site www.hospitaldecirurgia.com.br/loja, onde também está disponível o edital do processo de seleção. Para serem aprovados, é necessário que os candidatos passem por duas fases de avaliação. A prova escrita, que será realizada no dia 13 de janeiro e após isso, os aprovados nesta primeira fase passarão pela análise do currículo. A divulgação do resultado final do processo será no dia 12 de fevereiro.

A Residência Médica é uma modalidade de ensino destinada a médicos, sob a forma de curso de especialização, que dispõe de infraestrutura e corpo docente especializado no ensino em serviço dentro do Hospital de Cirurgia. Os profissionais aprovados recebem uma bolsa do Ministério da Saúde no valor de R$3.330,43.

Da assessoria