Sergipe marca presença na Feira Internacional de Turismo em Gramado

09/11/19 - 06:52:57

Evento é considerado pelo trade a mais efetiva plataforma de negócios da América do Sul

A potencialidade turística de Sergipe chega a 31º edição da Feira Internacional de Turismo de Gramado (FESTURIS), fomentada pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria do Estado de Turismo (Setur). A feira é considerada pelo trade turístico, a maior plataforma de negócios da América Latina, gerando oportunidades e parcerias para o turismo sergipano. O evento teve início na quinta-feira, 7, e segue até o dia 10 de novembro.

De acordo com o secretário de Turismo e Comunicação, Sales Neto, a feira é uma grande vitrine para os destinos turísticos. “A presença de Sergipe no FESTURIS é graças aos esforços do governador Belivaldo Chagas. A Feira é uma importante estratégia para estreitar laços com as empresas que criam e comercializam pacotes turísticos no país e exterior. Nós estamos aqui pra colocar nosso produto na prateleira. É importantíssimo termos essa inciativa, de trazer para feiras como essa o que há de melhor em Sergipe e trabalhar a captação de novos turistas. Por ser uma feira com foco em negócios, se torna um ambiente totalmente formulado e dedicado ao movimento de criar novas oportunidades no turismo e consolidar as que já existem”, comenta.

Para o empresário da agência de turismo sergipana Nozes Tur, Hamilton Nascimento, Sergipe vem realizando brilhantemente o papel de vender Sergipe. “É uma satisfação estar na feira de Gramado e aqui podemos encontrar o PIB do turismo nacional. Neste momento, estou muito feliz em visitar o estante de Sergipe ao lado do secretário de Turismo, Sales Neto. Acredito que a política de governo precisa ter esse objetivo, de vender o destino propriamente dito, pois podemos vender a potencialidade turística de Sergipe. Por isso, quero parabenizar ao secretário e a todos os envolvidos por estarem vendendo e instigando o visitante a conhecer nosso estado”, afirma.

A feira

A expectativa do FESTURIS é de superar os R$ 300 milhões em negócios gerados em 2018. Estarão presentes na feira cerca de duas mil marcas expositoras. No ano passado, o evento atraiu 15 mil participantes, 65 destinos internacionais e 450 jornalistas e influenciadores. Também foram realizadas 250 palestras e workshops na área de conteúdo.

O secretário Sales Neto ainda participou da reunião do Fórum Nacional dos Secretários e dirigentes de Turismo (Fornatur). A pauta tratou da política nacional de Turismo e linhas de ação. “É necessário estarmos presentes, inclusive em reuniões para discutir e movimentar esse setor. Além de ser um momento de networking”, cita.

Fonte e foto assessoria