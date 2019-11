ABRAJET/SE elege nova diretoria e anuncia fomento à comunicação especializada

09/11/19 - 06:44:46

Na noite desta sexta-feira, 08, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de Sergipe (Sindijor/SE), localizado na Rua Maruim- Centro de Aracaju, sediou o novo processo eleitoral da Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo (ABRAJET/SE). A nova diretoria estará à frente da seccional entre 2019/2021 e anunciou que vai contribuir com a comunicação especializada e promover ações no Estado em prol do fortalecimento do turismo.

Para o presidente eleito, Luis Mendonça, o momento oficializa a união dos profissionais com um objetivo em comum. “A união resultou nesta chapa e fico satisfeito com entusiasmo do grupo. A ABRAJET representa a voz do profissional da comunicação envolvido com o turismo e, para isso, pretendemos realizar várias ações na ideia de colaborar com o segmento. Em breve, iremos divulgar o planejamento estratégico da entidade e teremos, ainda, a participação de Sergipe no 36º Congresso Nacional de Jornalistas de Turismo, a ser realizado de 27 de novembro a 1º de dezembro, em Santa Catarina”, afirmou.

Na oportunidade, o presidente eleito também agradeceu o apoio do sindicato. “Em nome de toda a diretoria, agradeço ao empenho do Sindijor em colocar a sede à disposição e, principalmente, em colaborar na validação deste processo”, frisou.

De acordo com o presidente do Sindijor, Edmilson Brito, a sede é a casa de todos os colegas graduados. “Somos parceiros da entidade que é composta por profissionais diplomados e com amplo desejo de fortalecer a profissão, tanto é que aprovamos por unanimidade a missão de contribuir com o sucesso desse pleito eleitoral. Desde já, queremos enaltecer o desejo ímpar de seguir firmando parcerias, não apenas como forma de auxiliar no progresso econômico, cultural e social do nosso estado como, também, em uma medida rigorosa no combate ao trabalho precário muitas vezes protagonizado por falsos jornalistas que, sequer um dia, enfrentaram a sala de aula no curso de graduação. Nossos colegas da ABRAJET Sergipe possuem nosso apoio incondicional”, concluiu.

Histórico

A Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo – ABRAJET foi fundada no dia 29 de janeiro de 1957, no Rio de Janeiro, por um grupo de jornalistas e escritores com o intuito de permitir que a atividade turística conquistasse o seu merecido espaço no Brasil. Desde a sua fundação, a entidade reúne jornalistas especializados que colaboram com o crescimento da sua representatividade e atuação no mercado.

Hoje em dia são 17 Estados, sendo 15 com seccionais e 2 com comitês. O quadro de associados registra mais de 350 profissionais, que atuam em jornais, revistas, TVs, rádios ou em assessorias de imprensa de órgãos públicos ou empresas do setor de turismo. Além disso, com a reforma do Estatuto aprovado em 1997, foi suprimido do nome da entidade a expressão ‘Escritores’ da denominação da entidade.

Composição da nova diretoria:

Presidente- Luis Mendonça

Vice-Presidente – Shislane Vitória

Diretor Financeiro – Chico Freire

Diretor Secretário – Hugo Sidney

Diretora de Expansão – Sacuntala Guimarães

Diretora de Comunicação – Cassandra Teodoro

Diretor de Eventos – Dênison Kacho Ventura

Conselho Fiscal- Marcos Rodrigues

Suplente – Noel Lino

Conselho de Ética – Fredson Navarro

Suplente – Sônia Mara

Fonte: Assessoria de Comunicação

