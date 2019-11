CONFIANÇA E BAHIA FICAM NO EMPATE NA 4ª RODADA DA COPA NORDESTE SUB-20

10/11/19 - 06:08:37

Confiança e Bahia não saíram do 0 a 0 pela quarta rodada da primeira fase da Copa do Nordeste sub-20. O jogo foi realizado na tarde deste sábado (09), no estádio do Pituaçu, em Salvador-BA.

Com o resultado, o Bahia manteve a liderança do grupo com 6 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo CRB, que joga contra o Vitória nesta terça, em Alagoas. O Confiança continua na lanterna do grupo com dois pontos conquistados e está em situação muito complicada em busca de uma vaga na próxima fase.

O Confiança estreou na competição na semana retrasada, jogando em casa, no Sabino Ribeiro, o time empatou em 2 a 2 com o Vitória. Na segunda rodada, perdeu para o CRB no Rei Pelé por 1 a 0. Na próxima rodada, os proletários encaram o CRB, em Aracaju.

Foto: Raphael Carneiro