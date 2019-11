LIXÕES DOS MUNICÍPIOS DE POÇO REDONDO E ESTÂNCIA SÃO DESINTERDITADOS

10/11/19 - 06:01:13

Os lixões do município de Estância e um em Poço Redondo foram desinterditados neste sábado (09) pela Administração Municipal do Meio Ambiente (Adema). Duas equipes do órgão estiveram reunidos com representantes dos dois municípios para discutir a questão.

Os locais haviam sido impedidos de funcionar esta semana, por não estarem obedecendo às políticas nacionais do Meio Ambiente e de Resíduos Sólidos.

De acordo com a Adema, a desinterdição ocorreu de forma emergencial, porque os municípios não tinham onde armazenar o lixo recolhido pelas coletas.

Apesar da desinterdição de um dos lixões localizados em Poço Redondo, a Adema interditou um lixão situado no povoado Santa Rosa do Ermírio, por não atender as exigências sanitárias.

A interdição desses lixões, além de outro localizado em Canindé do São Francisco, foi feita por equipes da Adema e da 5º Etapa da Fiscalização Preventiva Integrada da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco em Sergipe (FPI/SE).