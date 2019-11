Saúde intensifica ações para reduzir mortalidade infantil com o ConVIDA gestante

10/11/19 - 06:09:17

Cuidar da saúde e promover a vida. É com esse objetivo que a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), desenvolve o projeto ConVIDA gestante, que garante um melhor acompanhamento da mãe e do bebê. E neste sábado, 9, a Unidade Básica de Saúde (UBS) Prefeito Celso Augusto Daniel, no Santa Maria e a UBS José Machado de Souza, no Santos Dumont realizaram mais um encontro.

A ação é um trabalho de intensificação dos serviços já prestados rotineiramente nas UBS. No ConVIDA, as usuárias têm acesso aos serviços de vacinação para gestantes e crianças menores de 2 anos, consulta de pré-natal, consulta odontológica, exames de lâmina, testes rápidos de Sífilis, HIV e Hepatites B e C, testes de gravidez.

A secretária municipal da Saúde Waneska Barboza, explica que a mortalidade materna e infantil foram os indicadores que alertaram para a necessidade da estratégia. “Infelizmente ainda temos um indicador de mortalidade materno infantil muito alto. Já houve uma redução, visto que no início da gestão o indicador era de 17 por mil, e hoje nós estamos com 15 por mil, mas ainda é muito alto, comparando a realidade de outras regiões, onde se tem em alguns estados 9 por mil. Então, por conta da necessidade de melhorarmos nosso indicador, que significa proteção para nossa comunidade, nós estamos há alguns meses fazendo um trabalho de busca por essas mulheres”.

Ainda de acordo com a secretária da Saúde, o objetivo do projeto é facilitar o acesso da gestante aos serviços da rede, de forma a garantir o que preconiza o Ministério da Saúde, com relação ao número de consultas, o acompanhamento inicial do bebê até os dois anos, bem como uma forma de auxiliar na integração do parceiro no período gestacional.

“Estamos intensificando as ações nos bairros de maior fragilidade, para que a gente consiga reduzir o indicador, e estamos muito confiantes de que no próximo ano teremos uma redução significativa”, prospectou Waneska Barboza.

O ConVIDA Gestante acontece quinzenalmente, aos sábados, sempre das 7h às 13h. A coordenadora da Área Programática e Estratégica (APE), Kamila Fialho, diz que o objetivo do projeto é atingir sete encontros. Ela explica ainda que nesta ação, a gestante recebe uma atenção diferenciada, com orientações importantes sobre o pré-natal e o pós-parto.

“O projeto chama a atenção para a importância que o pré-natal tem, a diferença que ele faz durante o nascimento, a qualidade de vida na saúde do bebê e da mãe. Entendemos o quanto uma gestante fica mais sensível, emotiva e por isso, trabalhamos para além da saúde física. Trazemos acolhimento, acesso, tiramos as dúvidas para que a mulher tenha uma gravidez saudável”, destacou Kamila, que já sinalizou as datas para os próximos encontros, que acontecerão nos dias 23 e 30 de novembro. E em dezembro serão realizados mais dois encontros, sendo nos dias 07 e 14.

Atendimento diferenciado

Rozinaldo Nascimento de Jesus é enfermeiro da UBS José Machado de Souza e participou do atendimento às gestantes. “É mais uma alternativa para elas, um dia de fluxo menos intenso na unidade, onde o acolhimento vai estar voltado para a gestante, melhorando assim a assistência. Além dos serviços, ela também participa de palestras, atividade física, de um momento único”, considerou.

A gestante e dona de casa Anne Caroline Santos Oliveira está no quarto mês de gravidez e elogiou a qualidade do acolhimento. “Não faço meu pré-natal aqui, mas vim participar porque a UBS é próxima da minha casa. O atendimento é muito completo, com médica, enfermeiro, que juntos me atendem, verificam a pressão, os batimentos, todos os exames. Além disso, a gente tem a facilidade de ser atendida num dia sábado, no meu caso, que tenho baixa visão e dependo de um acompanhante, fica muito prático”, ressaltou a grávida ao sair da consulta na UBS José Machado de Souza.

UBS Celso Daniel

Na UBS Celso Daniel, localizada no bairro Santa Maria, as gestantes foram acolhidas com um momento de relaxamento e de conexão com o bebê, por meio da equipe do Centro de Educação Permanente (Ceps) da SMS, onde a coordenadora Jane Curbani realizou um momento diferente com as gestantes. Elas também participaram de um alongamento, orientado pela equipe do Programa Academia da Cidade (PAC).

Clarine dos Santos Sales, autônoma, faz questão de marcar presença em todos os encontros. “Pra gente é um momento muito importante. E mesmo com o atendimento de rotina na UBS, é bom porque nem sempre tudo a gente lembra de perguntar na consulta e aqui, também tiramos nossas dúvidas e é um espaço só nosso. Estou gostando bastante, desde a primeira vez que vim”, elogiou.

“Vir a esses encontros tem me ajudado bastante. Minha caderneta de gestante estava atrasada, e por meio desse atendimento consegui atualizar, tenho um acompanhamento a mais, principalmente no meu caso, que sinto muitas dores e recebo muito apoio das enfermeiras, de toda equipe. Faz toda diferença”, comentou Valdilene Santos, que já está na etapa final da gestação.

A dona de casa Valéria dos Santos, que também mora no Santa Maria, ficou feliz desde que começou a receber essa assistência aos sábados. “Durante a semana o atendimento é mais corrido, porque tem os outros usuários, não é assim, específico para a gestante. Já fiz os testes na última vez que vim, e hoje tenho a consulta com o médico e enfermeiro”, declarou.

E essa diferença no atendimento também deixou Thais Carla de Jesus Costa bastante satisfeita. “São muito atenciosos, nos orientam bem. Já fiz todos os exames e vim participar só pra conferir se está tudo bem”, alegou a jovem pouco antes de entrar no consultório.

Foto Sérgio Silva

SMS