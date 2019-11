11º BATALHÃO PRENDE HOMEM ARMADO EM CAVALGADA RURAL EM ITABAIANINHA

11/11/19 - 05:00:09

José Francisco Filho, 31 anos, morador de Tomar do Geru, foi preso por policiais militares da 3ª Companhia do 11° Batalhão da PMSE, na tarde deste domingo (10) durante evento de cavalgada do povoado Curralinho, no município de Itabaianinha.

José Francisco estava armado com uma pistola calibre 7,65, quando foi detido e conduzido preso pelos PMs para a delegacia plantonista em Tobias Barreto, sendo flagranteado pelo crime de porte ilegal de arma.

Fonte e foto: 11° BPM