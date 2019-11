1ª Feirinha do Ipê será realizada com apoio da Prefeitura de Socorro

11/11/19 - 14:03:06

Evento será realizado com o objetivo de valorizar o trabalho dos artesãos do município

Com apoio da Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, através da Secretaria Municipal de Socorro (Semcult), acontecerá na próxima quinta-feira, 14, a 1° Feirinha do Ipê Amarelo. O evento acontecerá na praça Hilton Lopes, no Conjunto João Alves, a partir das 15h, e contará com a presença de artesãos e artistas socorrenses.

Com o objetivo de valorizar o trabalho dos artesãos do município e fazer um evento totalmente socorrense, a Prefeitura apoiará a feira que leva o nome da árvore símbolo de Nossa Senhora do Socorro, para que os artesãos possam expor o trabalho para o público. O espaço terá toda a estrutura para a exposição que é aberta ao público.

Roberta Venâncio, assessora técnica da Secretaria Municipal de Educação (Semed), falou um pouco sobre o projeto da Feirinha. “O objetivo é fazer com que os artesãos do município tenham seus trabalhos valorizados, por isso, ela é uma feira itinerante. Essa é apenas a primeira edição desse projeto, ainda esperamos que ela seja levada para outras localidades de Socorro”, comentou.

Roberta ainda reforçou a importância do apoio da Prefeitura. “Agradecemos o apoio da Prefeitura e parabenizamos todos que trabalham nesse projeto pela sensibilidade de perceber a importância deste projeto”, declarou.

Da assessoria