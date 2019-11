Acelera Empreendedor chega à Sergipe pela segunda vez

11/11/19 - 16:46:07

O maior evento de vendas do Nordeste desembarga pela segunda vez em Sergipe. O Acelera Empreendedor acontecerá no dia 30 de Novembro, das 9h às 19h, no auditório do Hotel Radission, em Aracaju, contando com a presença de um dos maiores economista do Brasil, eleito pela revista Investidor Institucional, Eduardo Moreira. O palestrante também foi o único brasileiro condecorado pela Rainha Elisabeth II.

Durante todo o dia de imersão no conhecimento, o público poderá aperfeiçoar o marketing, mindset, a relação humana. Além de inspirar seu time, trabalhar em alta performance, melhorar o design de sua marca, ampliar o poder de negociação, o poder de vendas, expandir oportunidades e criar conteúdos de impacto.

Para que todos estes objetivos sejam atendidos, o evento contará com um time de peso e carreira consolidada no mercado: Marcos Le Pera, especialista em Marketing de Negócios; Juliana Mitidieri, estratégia financeira; Marinah Soares, liderança estratégica; Alana Trauczynski, empreendedora digital, escritora e ativista quântica; Ygor Dias, captação de recursos; Fred Rocha, especialista em vendas; e Júlia Rossini, marketing digital.

As inscrições poderá ser feita através do site aceleraempreendedorse.com.br

Por Danilo Cardoso