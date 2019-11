Batalhão da Restauração faz palestra sobre cuidados com a saúde do homem

11/11/19 - 15:46:35

Na manhã desta segunda-feira, 11, os residentes do Batalhão da Restauração receberam um atendimento especial dentro da instituição. Mobilizados com os trabalhos do novembro azul, profissionais da área de saúde, que prestam serviço no prefeitura municipal de são Cristóvão, fizeram palestra sobre a saúde do homem e testes rápidos de HIV, Cífilis e hepatite.

O evento foi criado com o objetivo de sensibilizar os residentes através da campanha novembro azul, que alerta os homens sobre os cuidados essências para evitar o câncer de próstata.

Entre os profissionais que atuaram nesta ação está a Dra. Vanessa Mascarenhas, que atua no posto de Saúde Santa Rita, Izabel Augusta, coordenadora da secretaria de saúde do município e as enfermeiras Beatriz Costa e Alyandra Oliveira.

Por Ane Isabelle

Foto assessoria