Centro Médico do Trabalhador viabiliza quase 150 mil atendimentos no Nestor Piva

11/11/19 - 15:10:17

É contínuo o trabalho de excelência e qualidade nas atividades operacionais e administrativas na Unidade de Pronto Atendimento – UPA – Nestor Piva, sob a gestão do Centro Médico do Trabalhador.

Durante os 10 meses de execução dos serviços na unidade já foi atingida a marca de 147.742 atendimentos, sendo 1.317 ações neste final de semana.

Um dos direitos maiores da população é o acesso à saúde pública de qualidade, e isso está sendo entregue pelo Centro Médico do Trabalhador. Com a disponibilização de uma equipe completa de médicos, enfermeiros e demais profissionais comprometidos com a necessidade de oferecer o serviço da melhor qualidade aos usuários da unidade.

Por: Elder Santos