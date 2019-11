Chris Campos vem ao município de Aracaju ministrar palestra sobre cores

11/11/19 - 08:15:08

Criadora do blog Casa da Chris desembarca na capital sergipana no dia 13 de novembro

A convite da Suvinil e do Home Center Ferreira Costa, a jornalista, escritora e apresentadora – já consagrada no universo da decoração – chega a Aracaju (SE) para comandar a palestra “Cores e Humores”, na quarta-feira, 13 de novembro. O encontro direcionado a arquitetos, designers de interiores e estudantes acontecerá das 18h às 21h no Auditório da Ferreira Costa (2º Andar) e irá abordar o comportamento humano diante da influência das cores.

O evento integra o ciclo de palestras que a Suvinil, marca líder no segmento de tintas premium, vem promovendo em todo o Brasil com a finalidade de promover a troca de conhecimento entre os profissionais da arquitetura e do design. Durante a palestra, a plateia é convidada a refletir sobre a forma como o uso das cores nos ambientes pode ajudar o morador a viver bem no seu próprio espaço, além de ter acesso a conteúdo exclusivo da Suvinil sobre matizes e tendências do mercado. O objetivo é compartilhar informações e construir conhecimentos para que juntos, profissionais e empresas, possam transformar lugares e ajudar mais pessoas a pintar histórias ainda mais coloridas.

O acesso ao evento será gratuito, basta efetuar a inscrição através da plataforma Sympla ( https://www.sympla.com.br/chris-campos-apresenta-cores-e-humores__686852 ). As vagas são limitadas.

Chris Campos

Entre os anos de 2015 e 2016, a jornalista, escritora e blogueira especialista em criatividade participou de três temporadas do programa Decora, exibido pelo canal GNT. Em seu quadro no reality apresentado, na época, pelo arquiteto Marcelo Rosenbaum, Chris Campos criava peças no melhor estilo ‘faça você mesmo’.

Autora dos livros ‘Casa da Chris’, ‘Almanaque das Festas Instantâneas’, ‘Assim te conquistei’, ‘A casa e a cidade’ e ‘Como ninguém pensou nisso antes?’ e criadora do blog casadachris.com.br, hoje ela é uma das principais influenciadoras do segmento ‘casa’ no Brasil. Além de compartilhar dicas no melhor estilo DIY, boas histórias e informações sobre o universo da arquitetura e decoração em seus canais e redes sociais desde 2002, Chris também se dedica a criar conteúdos exclusivos para grandes marcas com o objetivo de inspirar profissionais, estudantes e o público em geral.

Cores e Humores

O quê? Palestra com a jornalista e escritora Chris Campos sobre como as cores podem influenciar o comportamento humano. Evento exclusivo para profissionais e estudantes de arquitetura e design.

Quando? 13 de novembro, das 18h às 21h.

Onde? Auditório do Home Center Ferreira Costa (2º andar) – Av. Pres. Tancredo Neves, 2695, bairro Inácio Barbosa, Aracaju (SE).

Quanto? Acesso gratuito. Inscrições: https://www.sympla.com.br/chris-campos-apresenta-cores-e-humores__686852. Vagas limitadas.

Mais informações? (79) 3305-2500

Fonte e foto assessoria