CPTRAN PRENDE MOTORISTA EMBRIAGADO AO VOLANTE APÓS ACIDENTE DE TRÂNSITO

11/11/19 - 05:04:53

A Companhia de policiamento de trânsito da PMSE (CPTRAN) prendeu neste sábado (09), por volta das 10:00h, Nivaldo Souza Santana, após se envolver em um acidente no bairro Lamarão, na cidade de Aracaju.

A guarnição do SAAT (Serviço de Atendimento a Acidentes de Trânsito) da CPTRAN, foi acionada e ao fazer o exame do etilômetro (bafômetro), foi constatado 0.61 mg/L de álcool no ar do condutor (para ser preso, o exame deve dar acima de 0.33 mg/L).

A guarnição encaminhou o condutor à delegacia para o devido procedimento legal.

FONTE: CPTRAN

foto ilustração Agência Brasil