CRP19 defende curso de Psicologia presencial em audiência pública no CNE

11/11/19 - 13:27:51

Os Conselheiros Presidente Naldson Melo e Tesoureiro Alberto Orge participaram na quinta-feira, 7, no Conselho Nacional da Educação (CNE), em Brasília(DF), da audiência pública sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) do curso de Psicologia no Brasil.

Pela manhã, o Conselho Federal de Psicologia (CFP) realizou reunião para alinhar sugestões que garantissem as bases curriculares da formação da(o) psicóloga(o) como requisitos indispensáveis para a qualidade da formação. À tarde, representantes de Conselhos Regionais, entidades de Psicologia e Instituições de Ensino Superior (IES) participaram das discussões com o objetivo de apresentar e discutir o documento referência e colher subsídios para a deliberação da matéria pelo colegiado.

O Conselheiro Presidente do CRP19, Naldson Melo, lembrou em pronunciamento no CNE, que cerca de 4 mil pessoas participaram do processo de construção das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Psicologia. “É preciso respeitar e considerar o documento que foi acordado e consolidado a partir de um processo participativo e democrático”, ressaltou.

Em sua manifestação, Melo ainda defendeu que os cursos de Psicologia no Brasil sejam na modalidade presencial justificando que o Ensino à Distância (EAD) não oferece formação de qualidade e suas atividades práticas são insuficientes.” A psicologia é sui generis. Nós precisamos, de forma cotidiana, de convivência. Do contato com o outro, com as diferenças culturais e pessoais, do convívio e experiências dos docentes, com outros estudantes e com a comunidade. Ainda assim, nunca será suficiente porque até hoje, todos nós, psicólogos e psicólogas, ainda temos esse aprendizado. O CRP19 solicita pela manutenção do artigo 30 que versa sobre o curso de Graduação em Psicologia que deve ser oferecido em modalidade presencial, tendo em vista a natureza complexa das competências profissionais do Psicólogo, e deve atender aos marcos legais para os cursos de Bacharelado”, finalizou.

Foto: Ascom CFP

Ascom CRP19