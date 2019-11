DHPP INICIA INVESTIGAÇÃO SOBRE HOMICÍDIO DE DUAS CRIANÇAS NO SANTA MARIA

11/11/19 - 14:57:10

Os irmãos foram encontrados no sábado, 9, no Lago das Areias

Na manhã desta segunda-feira, 11, foi realizada uma coletiva de imprensa no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para explicar os fatos ocorridos no duplo homicídio de duas crianças que foram encontradas no sábado, 9, no Lago das Areias, situado no bairro Santa Maria, zona sul de Aracaju.

As vítimas eram irmãs e estavam desaparecidas desde a última quarta-feira, 6, quando tiveram seus cadáveres localizados por populares, que acionaram o 1º Batalhão de Polícia Militar. Os corpos, de acordo com o relatório do Instituto Médico Legal (IML), são de uma criança do sexo masculino e outra do sexo feminino.

De acordo com informações do delegado Mário Leony, as investigações do crime estão em andamento para esclarecer o quanto antes o que de fato aconteceu. “Já está confirmado que foi um duplo homicídio praticado por politraumatismo. O laudo comprova que as vítimas foram jogadas na lagoa sem vida. O inquérito está sendo instaurado e estamos ouvindo as partes. É preciso ter muita cautela durante as investigações”.

A mãe das vítimas está sendo ouvida nesta manhã no DHPP. O delegado Mário Leony irá passar mais informações sobre o caso conforme o desenvolvimento das investigações. Informações sobre o crime podem ser repassadas para o Disque Denúncia 181. O sigilo é absoluto.

Fonte e foto assessoria