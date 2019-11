ESTRUTURA DO NATAL ILUMINADO COMEÇA A SER MONTADA EM ARACAJU

11/11/19 - 10:46:59

O momento de acender as luzes do cartão postal especial natalino de Aracaju está se aproximando. Dia 29 de novembro, as luzes do Natal Iluminado 2019 serão acesas pelo presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Laércio Oliveira, que acompanhou na manhã desta segunda-feira (11/11) o andamento da instalação dos equipamentos que levarão o brilho de 1.5 milhão de luzes nas praças Fausto Cardoso, Almirante Barroso e Olímpio Campos, no Centro Comercial de Aracaju. O Natal Iluminado é uma iniciativa do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, em parceria com a Prefeitura de Aracaju.

A empresa Lumibrasil, responsável pelo planejamento paisagístico-iluminativo das praças contratou dezenas de trabalhadores para a preparação das peças decorativas, que estão sendo fabricadas em Sergipe, na sede da empresa. Laércio viu o processo de fixação da decoração, que já toma as praças, além da árvore de natal de 15 metros que será instalada como principal atrativo para o público. O presidente destacou que neste ano, o Natal Iluminado será muito maior e mais bonito que nas edições anteriores, convidando as famílias a participarem da celebração natalina nas praças decoradas pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac.

“Nos dois primeiros anos de Natal Iluminado, o que vimos aqui foi a transformação da praça no ambiente mais belo do Nordeste, com um verdadeiro cartão postal especial de final de ano para o povo de Sergipe. Neste ano será ainda maior. A ornamentação das três praças fará um ambiente muito iluminado, convidativo para as famílias e turistas. Temos que lembrar que as famílias aprovam o Natal Iluminado, pois recebemos mais de 3 mil pessoas por noite aqui na praça e muitos turistas, pois o nosso natal já se tornou um atrativo para o visitante de nosso estado, devido à segurança proporcionada e à beleza do ambiente das praças. Esse será o maior natal desde que tomamos essa iniciativa e o povo pode esperar que dia 29 traremos uma grande alegria para o público”, destacou Laércio Oliveira.

O empresário Alexandre Landim, da Lumibrasil, está animado com a celeridade da instalação das peças decorativas e disse que o projeto de iluminação irá surpreender ao público, com a beleza da decoração das luzes que estão sendo instaladas.

“O povo de Aracaju merece o melhor que a Lumibrasil pode fazer, e agora temos uma missão ainda mais importante, pois abrimos nossa empresa na cidade, contratando e produzindo tudo aqui, com mão de obra sergipana, alimentando o processo econômico local, com toda nossa linha de operação e instalação em Sergipe. A decoração do Natal Iluminado será uma grata surpresa para o povo de Aracaju, hoje também nossa cidade”, comentou.

A visita às instalações do Natal Iluminado contou com a assistência do secretário municipal de Defesa Social, Luiz Fernando Almeida, que esteve acompanhado de representantes da Emurb, Emsurb e Defesa Civil municipal, além do coordenador do projeto, Alex Garcez e do superintendente do sistema, Maurício Gonçalves.

Por Márcio Rocha

Foto assessoria