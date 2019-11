Etapa de macrodrenagem da obra da Euclides Figueiredo está 70% concluída

11/11/19 - 06:21:36

O projeto estruturante que a Prefeitura de Aracaju executa, atualmente, na avenida Euclides Figueiredo, avança na etapa de implantação da rede de drenagem subterrânea ao longo da extensão da via. Assim, das 504 células de concreto a serem assentadas, mais de 300 já estão implantadas, o que significa mais de 70% do novo sistema de drenagem da região já está construído.

Constituída como segunda etapa do projeto, essa fase da obra conta mais de 50 operários atuando diariamente, em três trechos da avenida: entre a rótula do bairro Lamarão e a rua do Toque; entre a rua Toque e a rua G, acesso ao loteamento Isabel Martins; e entre a G e a E.

Considerando todas as etapas da obra, mais de 50% do projeto de urbanização da avenida Euclides Figueiredo já está executado, e a previsão da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb) é assentar as 200 células restantes até o final deste ano.

Nesta etapa de execução da obra, as frentes de trabalho atuam na adequação de fundações, remoção de tubulações antigas, restauração de valas e no estudo da umidade e permeabilidade do solo.

“Conforme acordo feito com os moradores e comerciantes, logo após as chuvas de julho a obra teve um ritmo bem mais satisfatório e se contabilizarmos as 300 células já implantadas significa um avanço considerável. As 200 células restantes pretendemos implantar ainda em 2019 para que as chuvas não prejudiquem a macrodrenagem”, afirma o secretário municipal da Infraestrutura e presidente da Emurb, Sérgio Ferrari.

Cidade humana

O projeto executivo e arquitetônico da obra que a Prefeitura executa na Euclides Figueiredo visa a complementar a micro e a macrodrenagem da via e contempla sinalização, acessibilidade, fresagem e requalificação de 1,3 km de pavimentação asfáltica da avenida.

Para isso, a Prefeitura de Aracaju investe mais de R$7,6 milhões, com recursos de conveniados entre o município e o Governo Federal. Esse investimento assegura todos os equipamentos de saneamento e mobilidade que serão implantados na via, de modo a resolver problemas antigos da comunidade e proporcionar maior conforto a moradores, comerciantes e a todos que transitam por esta importante avenida da capital sergipana.

A dona de casa Vanda Fontes mora em frente a um dos trechos onde as frentes de trabalho estão atuando e afirma que, apesar dos transtornos, reconhece que o resultado final da obra irá beneficiar toda a comunidade. “Se eu disser que não incomoda estou mentido, mas antes os problemas eram maiores”, pondera a moradora da localidade.

“É um projeto humanizador, porque além dos conceitos urbanísticos, os recursos direcionados para esta obra vão beneficiar milhares de aracajuanos e pessoas de outras cidades da região metropolitana que costumam transitar pela via. Ou seja, é a consolidação do critério da cidade humana adotada no Planejamento Estratégico da gestão do prefeito Edvaldo Nogueira”, garante Ferrari.

