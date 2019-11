Ex-prefeito Sukita ganha liberdade: “a festa vai ser em Capela à tarde”, diz sua filha Isadora

11/11/19 - 12:55:44

O ex-prefeito de Capela Manoel Messias Sukita, foi solto no final da manhã desta segunda-feira (11), por determinação da Justiça, com base também na decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que na última quinta-feira derrubou a prisão em segunda instância.

Na saída, a advogada Joseane Góes, que defende o ex-prefeito, informou que Sukita foi libertado sem nenhuma restrição. “Ele estava em prisão provisória e responderá o processo em liberdade até o transitado em julgado”, disse a advogada.

Sukita seguirá direto para Capela, onde populares, amigos e correligionários o esperam. Em tom de comemoração e alegria, sua filha Isadora Sukita confirmou a liberdade do pai e disse que “já estamos a caminho para pegar ele e a festa vai ser a tarde em Capela”, diz Isadora.

O ex-prefeito Sukita estava preso no presídio de Nossa Senhora da Glória, onde cumpria pena em regime fechado de 13 anos e nove meses.