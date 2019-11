Expo Ouro Branco começa nesta quarta-feira, em Nossa Senhora da Glória

11/11/19 - 13:34:24

Até sábado, evento espera receber cerca de 15 mil pessoas e movimentar a economia do Alto Sertão

Nesta quarta-feira, 13 de novembro, tem início a maior exposição e feira de animais da região norte do Estado. A Expo Ouro Branco 2019 espera receber cerca de 15 mil visitantes até o sábado, 16 de novembro, em Nossa Senhora da Glória, fomentando a pecuária leiteira e movimentando milhões de reais na economia do Alto Sertão Sergipano com a venda de animais, máquinas e implementos agrícolas. A 38ª edição do evento inclui programações já tradicionais, como a 3ª Exposição Ranqueada da Raça Girolando, o julgamento de animais, o torneio leiteiro de caprinos e o 5º Leilão Top Leite da Fazenda Tradição. A programação, contudo, também traz novidades.

Entre elas, estão os eventos voltados para o aprendizado e a troca de conhecimentos. No dia 14 de novembro, das 09h às 12h, o Seminário Agronordeste irá tratar de questões legais, técnicas e gerenciais, e de políticas de fomento à agroindústria de laticínios. Já o evento Mulheres Sergipanas no Agro, também inédito na programação, acontece na sexta-feira, 15 de novembro, e se propõe a debater temas relacionados ao protagonismo feminino no setor, desafios e oportunidades – além de apresentar cases de sucesso na produção de orgânicos e na atividade leiteira.

Outro acontecimento inédito marcará a programação da Expo Ouro Branco 2019. Após o julgamento das vacas na Exposição Ranqueada, haverá a escolha da Vaca do Futuro e da Vaca Suprema Expo Ouro Branco 2019. “Será escolhido o melhor animal entre as grandes campeãs adultas das raças Girolando, Holandesa e Jersey; e o melhor animal entre as grandes campeãs jovens das três raças. É uma forma de dar ainda mais destaque aos rebanhos dos criadores que irão participar da competição”, revela Marcelo Barreto, um dos organizadores do evento.

Este ano, a Expo Ouro Branco traz um dos mais renomados jurados para o julgamento dos animais. Cláudio Aragon, médico veterinário especializado em melhoramento genético animal, diretor de mercados da Semex [uma das mais importantes fornecedoras de genética animal do mundo] e jurado oficial das raças Holandesa, Jersey, Pardo Suíço e Girolando. “Trazer Claudio Aragon para a nossa Exposição Ranqueada Girolando nos honra e engrandece ainda mais o nosso evento. É respeitadíssimo. Dedicou sua vida ao gado de leite, atuando nas principais empresas brasileiras do ramo e participando dos eventos mais respeitados do país, como Agroleite, Megaleite, Expointer; e do exterior, como Royal Winter Fair, Ontario Summer Show e Expo Trois Riviéres (Canadá)”, destaca Djalci Aragão, secretário municipal da Agricultura de Glória.

A programação ainda inclui os concursos Princesa e Rainha do Leite, e o 5° Leilão Top Leite – um dos momentos mais aguardados, que tradicionalmente fecha com chave de ouro a Expo Ouro Branco. Mais uma vez, a Fazenda Tradição, do criador João Bosco Machado, convida criadores de todo o Nordeste para conferir a qualidade dos animais postos à venda, com assessoria da Giro do Gir e a leiloeiea Bahia Leilões. Em oferta, 45 Lotes de vacas em lactação, novilhas no terço final de gestação e bezerras das Raças Gir Leiteiro e Girolando.

O prefeito Chico do Correio afirma que a Expo Ouro Branco tem grande importância para o município. “A exposição já faz parte do nosso calendário de grandes eventos, e é realizado anualmente por criadores e pela Prefeitura de Nossa Senhora da Glória .Temos apoio do governo do Estado, através da Emdagro, da Seagri e do Banese; do Sistema FAESE/SENAR [Federação de Agricultura e Pecuária de Sergipe e Sistema Nacional de Aprendizagem Rural]; e do SEBRAE. Também apoiam o evento a Aproleite; o Ministério da Agricultura e empresas locais do segmento, como a Casa do Fazendeiro e a Natville. Todos juntos, para fazer girar a economia do Alto Sertão”, finaliza o prefeito.

Por Rebecca melo

Foto assessoria