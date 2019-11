Fapitec está com inscrições abertas para programa de bolsas de iniciação científica

11/11/19 - 06:46:41

A Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec), continua recebendo inscrições para o Programa de Bolsas de Iniciação Científica (PBIC) e do Programa de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação em Áreas Estratégicas (PBITI).

A Fundação vai oferecer 100 bolsas de estudo, que estão divididas em 70 bolsas do PBIC e 30 bolsas do PBITI para desenvolvimento de projetos em áreas temáticas. As inscrições vão até o dia 29 de novembro de 2019.

De acordo com a coordenadora executiva de Apoio e Desenvolvimento de Programas (Proaf/Fapitec) Flávia Angélica Santos, a inserção de alunos de graduação no desenvolvimento de projetos de pesquisa é de extrema importância. “Nestes 11 anos, o edital já apoiou mais de mil bolsistas em diversas áreas de conhecimento, com atividades voltadas para a solução de problemas e para o conhecimento da nossa realidade, tornando nossos programas em grandes instrumentos para a formação de estudantes, preparando-os para o mercado de trabalho”, esclarece.

Ainda de acordo com Flávia Angélica, a bolsa proporciona ao estudante a aprendizagem de técnicas e métodos científicos e tecnológicos, a fim de prepará-los para a pós-graduação e empreendedorismo. “O candidato à bolsa deve estar regularmente matriculado em curso de graduação em instituição de ensino superior no estado de Sergipe, dedicar-se integralmente às atividades acadêmicas e de pesquisa determinadas pelo orientador/coordenador do projeto de pesquisa e ser indicado pelo orientador/coordenador do projeto”, explica.

Inscrições

O edital está disponível na página www.fapitec.se.gov.br. Mais informações sobre o PBIC, podem ser obtidas com a Coordenação do Programa de Apoio e Fomento à Ciência e Tecnologia (Proaf) pelo e-mail [email protected]. Já para o PBITI, as informações estão disponíveis com a Coordenação do Programa de Apoio à Inovação Tecnológica (Proint), pelo e-mail [email protected]. As informações podem ser obtidas também por meio do telefone (79) 3259-3007.