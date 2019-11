FEIRA DA REFORMA AGRÁRIA TRAZ DIVERSIDADE DE ATIVIDADES

11/11/19 - 05:05:24

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) de Sergipe, realiza dos dias 11 a 15 deste mês, a 6ª Feira Estadual da Reforma Agrária, no Mercado Dr. Carlos Firpo – Rua Carlos Correia, bairro Siqueira Campos, em Aracaju. A feira reúne cerca de cem famílias assentadas e acampadas das cinco grandes regiões do estado, trazendo em torno de 80 toneladas de alimentos, entre frutas, verduras e seus derivados.

O evento tem o intuito não somente de circular a produção agrícola dessas famílias, como também de conscientizar a população sobre os cuidados com a alimentação e o consumo de alimentos orgânicos, incentivando a produção local. Além disso, há também a produção de derivados da macaxeira e batata doce, como bolos e doces, mel, queijos variados, oriundos das associações e cooperativas familiares ligadas ao movimento.

A feira terá inicío todos os dias às 8h, e encerramento às 21h. Ao longo da semana, a programação conta também com a apresentação de artistas sergipanos, como Val Santos, Lívia Aquino, Casaca de couro, Nandinho d’aguada, o grupo de dança e poesia, Pérola Negra e o cantador e poeta pernambucano Neudo Oliveira

Além da comercialização de alimentos e o fomento da cultura local com a apresentação musical dos artistas, a feira conta ainda com uma tenda que receberá atividades como palestras e oficinas sobre a conscientização de uma alimentação saudável, cuidados com a alimentação e um espaço de diálogo sobre as práticas em saúde, elencado aos serviços de massoterapia, benzeção, reik, entre outros. A entrada é gratuita.

Poe Luiz Fernando