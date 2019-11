Feira de Turismo de Gramado encerra ciclo de eventos promocionais de 2019

11/11/19 - 05:46:24

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), encerrou a participação no último dia da Feira Internacional de Turismo (FESTURIS), em Gramado, com ótimos resultados.

O balcão no qual Sergipe realizou suas ações de divulgação e distribuição de materiais informativos recebeu grande número de agentes de viagens e operadores interessados no destino Sergipe.

A participação da Setur neste evento encerra o ciclo de participações em feiras de turismo no ano de 2019. O planejamento a partir de agora, está voltado para as estratégias de divulgação do estado em 2020.

O secretário de Estado da Comunicação e Turismo, Sales Neto esteve presente durante no evento e ressaltou que os bons resultados, não só na FESTURIS, mas também nas ações de todo ano de 2019, só foram possíveis graças ao empenho e sensibilidade do Governador do Estado, Belivaldo Chagas, em fomentar o desenvolvimento do turismo sergipano.

Fonte e foto Setur