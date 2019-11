Gestão do município de Telha apresenta frota de veículos à população

11/11/19 - 14:09:35

Na tarde do último sábado (09), o prefeito Flávio Dias apresentou a frota de carros e caminhões que a Prefeitura de Telha conseguiu adquirir ao longo de sua gestão, graças às emendas orçamentárias que destinaram verbas ao município. Durante a solenidade, que aconteceu no povoado São Tiago, o prefeito agradeceu o deputado federal Fábio Reis pelas verbas que estão sendo destinadas e estão melhorando a qualidade de vida da população.

“Seria muito triste se déssemos apoio a um deputado e ele virasse as costas para o nosso povo no momento em que ele mais precisa. Essa frota de carros, caminhões, roçadeira e ônibus é o resultado de toda esse trabalho de parceria que vem acontecendo nos últimos anos. (No entanto é expressa contradição/ oposto) Também existem serviços, como na Saúde e na Educação, que hoje podemos prestar com maior qualidade aos nossos moradores, graças à essas emendas destinadas à população de Telha”, comemora o gestor.

O caminhão foi entregue ao prefeito Flávio Dias na sexta-feira (08) na sede da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), em Aracaju. Assim como ele, outros veículos também estão para chegar ao município nos próximos dias, devido as emendas parlamentares do deputado Fábio Reis, como um caminhão-pipa, uma carreta basculante e um carro para a assistência social.

O vice-prefeito Bidolo, secretários e vereadores também estiveram presentes durante o evento.

Fonte e foto assessoria