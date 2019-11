Irmãos de 5 e 11 anos encontrados em Lago foram assassinadas, diz delegado

11/11/19 - 10:19:00

Os corpos de dois irmãos, uma menina de 11 anos e um menino de 5, que estavam desaparecidas desde a última quarta-feira (06), foram encontrados na última sexta-feira (08) na Lagoa do Areal, localizada na avenida Rosa Azul, no bairro Santa Maria, em Aracaju.

As crianças estavam desaparecidas após a mãe delas pedir que elas fossem até a mercearia comprar um produto. A partir dai elas não foram mais vistas.

Assim que o desaparecimento dos irmãos foi anunciado, a polícia foi acionada e iniciou as investigações e, segundo o delegado responsável pelo caso, Mário Leoni, as crianças foram mortas antes de serem encontradas já sem vida no lago.

Nesta segunda-feira (11) o delegado Leoni informou que elas foram assassinadas. “As crianças morreram vitimas de politraumatismo craniano provocado por algo contundente. Eles foram jogados na lagoa já mortos. Foi um homicídio cruel e a gente tem uma linha de investigação, mas que não convém a divulgarmos neste momento”, explicou o delegado, afirmando que não poderá passar mais informações para não prejudicar as investigações.

O delegado preferiu não comentar sobre as causas do crime, mas explicou que havia uma contenda familiar e que nesse momento a mãe das crianças estavam sendo ouvidas.

Até o momento ninguém foi preso.