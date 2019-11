MULHER É ASSASSINADA A TIROS EM SEU COMÉRCIO NO BAIRRO CIDADE NOVA

11/11/19 - 12:41:09

Uma mulher identificada como Valdenildes Santana Santos, 36 anos, foi morta a tiros, na manhã desta segunda-feira (11), no Loteamento Pau Ferro, no Bairro Cidade Nova, em Aracaju.

Valdenildes Santana era feirante e deixou de vender em feiras livres para montar o próprio negócio e na manhã de hoje ela abriu sua mercearia.

O crime aconteceu na rua Santa Terezinha e as informações passadas pela Polícia Militar são de que Valdenildes estava sentada no estabelecimento comercial, quando um homem chegou em uma motocicleta, desceu do veículo e disparou várias vezes contra ela, que morreu no local.

Ainda não há informações sobre a motivação e autoria do crime. Quem tiver informações que possam contribuir com o trabalho da polícia deve ligar para o Disque-Denúncia pelo 181. A identidade será mantida em sigilo.

Foto redes sociais