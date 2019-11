O Brasil como ele é

11/11/19

O ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT) fez o seu primeiro pronunciamento sábado, depois de solto, no Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo dos Campos. Agradou aos que foram ouvi-lo, claro, mas deveria ter sido mais apaziguador, sereno e falasse sem destilar ódio. Claro que seria difícil conter o desabafo, para quem esteve mais de ano preso. Aproveitou o momento e desafogou todas as mágoas. Não deveria ter sido assim. Afinal, não se espera dessa liberdade convulsão que envolve esquerda e direita.

O presidente solto poderia convocar à paz, nesse momento difícil que passa o País. Não seria a unidade, nem a tolerância com o que está se vendo em um Governo movido às redes sociais. Mas o chamado a uma reflexão para se retornar ao Planalto, em clima de festa e harmonia, pela vontade soberana do povo, que vem sofrendo com medidas duras que protegem segmentos mais abastados da sociedade. Não foi bom dar como exemplo a situação do Chile, nem da Bolívia, pior da Venezuela. Três países que se incendeiam e podem provocar reações pouco agradáveis à gente.

O exemplo foi a Bolívia, afetada por uma reação militar. É preciso chamar a atenção para um fato importante: a nova direita está reagindo à velha esquerda. Começa a usar os mesmos métodos e radicalizam no mesmo tom e violência. Não há conformismo geral, inclusive com o estilo Bolsonaro de governar, mas percebe-se que ficaram resquícios de tudo que se apurou dos Governos de esquerda no País. A liderança de Lula é indiscutível, o seu trabalho pela inclusão social é reconhecido, além da melhora e valorização das camadas que vivem nos morros e periferias.

Tudo isso é bem citado e exposto por partidos que se vinculam ao esquerdismo no Brasil, mas a direita não quer socializar posições e privilégios, partindo para um enfrentamento que antes se omitia. Quem da esquerda viajou de avião de sexta-feira até ontem, foi hostilizado. Ministros do STF xingados nas redes sociais. O Congresso está mais à direita e o ex-presidente Lula terá que reforçar sua segurança.

Infelizmente isso está acontecendo e é preciso deixar o fogo baixar para ver como fica. Que não seja como o Chile, nem como a Colômbia, muito menos como a Venezuela, mas que se prepare o Brasil para ser ele mesmo, dentro de uma democracia que elimine excessos da Operação Lava Jato. Não pela ação de um Supremo politizado, mas pela consciência dos cidadãos de não optarem sempre por levar vantagem ou manter a prática da corrupção impunemente.

Sertão em festa

O ex-presidente Lula está solto e o Nordeste comemorou. Inclusive em Sergipe, onde o sertão foi às ruas, como em Nossa Senhora da Glória, que houve carreata e muito fogos.

*** A mesma coisa em Poço Redondo e em outros locais com acampamento do MST.

Vida é sofrida

Em Poço Redondo, o sertanejo José Santos comemorou e disse que “a vida do homem do campo é sofrida demais. Todo mundo morrendo, sem trabalhar, sem renda nenhuma”.

*** E mais: “esse presidente que entrou agora (Bolsonaro) acabou o resto do nosso Brasil e a gente praticamente passa necessidade e fome. Não posso trabalhar aos 40 anos. Nem benefícios ele nos dá”.

Corte de Cabelo

Já em Aracaju, em um salão de corte de cabelos, um cliente conversava: “isso é um País ‘safado’, que para soltar um liberta milhares”.

*** – Retira-se a prisão em segunda instância e liberta-se mais de 400 mil corruptos e bandidos, lamentou.

Difícil aprovar PEC

Um ex-deputado federal, falando em off, disse que conhece “bem o Congresso” e acha difícil passar a PEC que torna constitucional a prisão em segunda instância, em razão da necessidade de mais de 300 votos.

*** – A maioria tem problemas com parentes, aliados ou deles mesmo para fazer votar a prisão em segunda instância, disse.

Espera onda passar

Uma liderança influente em Aracaju, também falando em off, disse que está todo mundo esperando a onda passar para ver o que vai dar: “nesses 8, 15, 30 dias devem avaliar se continua esse fogo e se vai haver arrumação”.

*** – O pessoal de Sergipe que vota em Lula deve procurá-lo para manter a unidade na Capital, porque esse grupo já votou no PT e está todo mundo quieto, observou.

Sobre Jackson Barreto

Os comentários políticos foram intensos neste final de semana. Um deles confirmava que o ex-governador Jackson Barreto deixará o MDB com Lula solto e será candidato a deputado federal pelo PT em 2022.

*** Já avaliaram que “com certeza” o PT elegerá dois deputados federais em 2022.

*** A filiação de JB ocorrerá durante a vinda de Lula a Sergipe, em caravana que já foi planejada pelo Diretório Nacional do PT.

Casais bem na foto

Marcio Macedo expôs foto ontem à noite, ao lado da esposa (Ka), junto com Lula e a namorada (Janja). E disse: “Hoje (ontem) é um daqueles dias únicos que marcam para sempre a história pessoal das nossas vidas”.

*** – Um dia que se mata a saudade de um amigo amado, que se aprende um pouco mais sobre a vida, que se enche o coração de generosidade e renova a energia para a luta em busca de um país mais justo e feliz. Um domingo com Ká, Janja e Lula, escreve.

Rogério com Lula

O senadorr Rogério Carvalho também esteve em São Bernardo dos Campos. Para ele, “uma ideia ninguém pode aprisionar, o sonho cada vez mais livre; acesa, a esperança vive, olha Lula-lá!”.

*** E pede: “Chama, chama que o povo quer; Chama, chama que o homem dá jeito, chama que é bom, é Lula nos braços do povo!”.

Eliane moderada

A vice-governadora Eliane Aquino (PT) também viajou a São Paulo para comemorar a liberdade de Lula. Fez declaração ponderada: “É hora de continuarmos resistindo e fortalecermos a esperança de que todas as sentenças injustas serão anuladas”.

*** Segundo ainda Eliane, “também é o momento de mantermos a paz e a serenidade perante aqueles que desejam destilar o ódio”.

Sobre alteração

O senador Alessandro Vieira (Cidadania), fala sobre alteração no CPP para permitir prisão após condenação em segunda instância.

Diz que “é um mecanismo que estamos tentando colocar de forma efetiva para reduzir e afastar o fantasma da impunidade do Brasil”,

Vencer a guerra!

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) não foi a São Paulo. Também não está em Aracaju, mas comemorou: “Vencemos a primeira batalha. Precisamos vencer a guerra”.

*** E mais: “Lula livre com seus direitos políticos recuperados. Fora Moro, fora Bolsonaro”!

Sukita pode sair hoje

O fim da prisão em segunda instância já movimenta advogados em Sergipe. O ex-prefeito de Capela, Manuel Messias Sukita, preso na Penitenciária de Glória, pode ser solto ainda hoje.

*** Depende da decisão do juiz Helio Figueiredo, que avalia o pedido da advogada Joseane Góis.

Sobre Valmir

Sobre um provável retorno de Valmir Monteiro à Prefeitura de Lagarto, o seu advogado, Aurélio Belém, explicou que não há condenação contra ele.

*** Disse que para Valmir Monteiro retornar à Prefeitura teriam que ser revogadas duas cautelares.

Sobre municípios

O vereador Dergival Santos (Sargento Val), de Cumbe, faz pronunciamento duro contra o fim de pequenos municípios. “O deputado federal que ousar em votar numa PEC desta aí, ele está sendo contra Sergipe”.

*** – O deputado federal que votar nesse projeto de Bolsonaro eu lhe dou as costas na minha cidade. Quem votar está sendo covarde com esse município, está sendo ridículo, disse exaltado.

Conversas amenas

Sábado aconteceu a festa de aniversário do prefeito Marcos Santana, de São Cristóvão, com a presença de vários políticos, entre eles o governador Belivaldo Chagas e o deputado federal Fábio Henrique.

*** Muitas conversas, a maioria sobre política, mas todas amenas. O momento não cabia projeções.

Apoio do PDT depende

A presença do vice-prefeito Adilson Júnior e do próprio Fabio Henrique (PDT) revelou que há chances de se manter a mesma chapa de 2016 à reeleição.

*** Entretanto, se Adilson não se mantiver na vice, o PDT não apoia Marcos Santana.

Estará presente

O ex-deputado federal Valadares Filho (PSB) disse ontem que o seu partido continuará buscando fortalecimento na Capital e no interior, para as eleições de 2021.

*** Disse ainda que acompanha todo o momento político do País, mas o PSB estará presente nas próximas eleições sem desviar o foco que traçou.

Um bom bate papo

Grito pó Lula – Em conglomerado de prédios no Grageru, várias pessoas comemoram o voto de Tofolli contra prisão em segunda instância como se fosse gol do Flamengo.

Cientes soltos – Advogados também aplaudiram a decisão porque clientes seus devem ser soltos com a decisão do Supremo.

Usa hashtag – A vice-governadora Eliane Aquino (PT) também se manifestou usando o hashtag “Lula Livre”. Hoje Eliane deve falar sobre a decisão do STF.

Muito concorrida – O lançamento do livro do poeta Amaral Cavalcante, “A Vida Me Quer Bem”, ontem, foi muito concorrida.

Adote medida – O senador Alessandro se manifestou sobre o fim da prisão em segundo turno e pede que o Congresso adote a medida definitivamente.

JB não falou – Ex-governador Jackson Barreto (MDB) não se manifestou publicamente sobre o fim da prisão em segunda instância, que deve soltar Lula.

Blog do Noblat – Ministros do Supremo não descartam a possibilidade de que Lula seja solto hoje. A decisão caberá ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4).

Cai na passarela – Um senhora caiu e se machucou numa das passarelas de madeira que liga o calçadão da orla de Atalaia ao mar. Machucou-se e foi socorrida.

Ele vai voltar – Durante show, ontem, Milton Nascimento responde ao “Lula livre” da plateia: “Ele vai voltar”, gritou entusiasmado.