Obras assustam a oposição

11/11/19 - 08:04:01

A oposição ao prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) anda apavorada com o volume de obras realizadas em Aracaju. Maior prova disso são as críticas ao empréstimo de R$ 300 milhões, feito pela prefeitura ao Banco Interamericano de Desenvolvimento. Mesmo sabendo que o dinheiro será usado em novos empreendimentos na capital, os opositores do comunista desceram o malho na transação: “É um endividamento da máquina pública para fins eleitoreiros”, bradou o deputado estadual e pré-candidato a prefeito Rodrigo Valadares (PTB). Como se fosse possível fazer uma omelete sem quebrar o ovo, os prefeituráveis também criticam a recuperação asfáltica das principais avenidas, alegando que a obra causa transtornos à população. Em verdade, a oposição teme que o canteiro de obras instalado na cidade pavimente a reeleição de Edvaldo Nogueira, que tentará transformar em votos os benefícios resultantes dos milhões que a Prefeitura vai investir até as eleições de 2020. Marminino!

Malas prontas

A liberdade do ex-presidente Lula da Silva (PT) pode apressar a saída de Jackson Barreto do MDB. Sábado último, enquanto curtia as belezas do Rio São Francisco, em Piranhas (AL), Jackson postou o seguinte nas redes sociais: “Vencemos a primeira batalha. Precisamos vencer a guerra. Lula Livre, com seus direitos políticos recuperados. Fora Moro, fora Bolsonaro”. Há quem garanta que se Lula conseguir escapar dos processos que responde, Jackson concorrerá a deputado federal em 2022. Homem, será?

Defesa dos municípios

Prefeitos sergipanos se reúnem, hoje, para protestar contra a proposta do governo Bolsonaro de extinguir municípios com até 5 mil moradores. Organizado pela Federação dos Municípios do Estado de Sergipe, o encontro visa estabelecer os caminhos de mobilização junto aos parlamentares sergipanos. Segundo o presidente da entidade, Christiano Cavalcante, a proposta do governo “é drástica, impensável e representa um retrocesso”. Então, tá!

Ai que dor!

A dor crônica é relatada por 37% da população. Segundo pesquisa da Sociedade Brasileira para Estudo da Dor, a faixa etária média de ocorrência da dor é 41 anos. Em relação ao sexo, as mulheres são maioria entre os relatos de dores crônicas. O uso de celulares e tablets pode ser um fator que contribua para o aumento de dores. Práticas saudáveis, como boa alimentação e atividade física regular são medidas de prevenção para este tipo de dor. Você tá nessa?

Conversa fiada

A reforma trabalhista aprovado no governo de Michel Temerário (MDB) completa, hoje, dois anos de vigência sem cumprir sua principal promessa: gerar milhões empregos. Segundo reportagem do portal Uol, antes da tal reforma, o Brasil tinha 12,7 milhões de desempregados, número que caiu muito pouco desde então. Fechou setembro último em 12,5 milhões. A famigerada reforma da Previdência também não deve trazer qualquer benefício para a classe trabalhadora. Quem viver, verá!

Há vagas

Com o título acima, a colega Thais Bezerra publicou a seguinte nota no Jornal da Cidade: “A quem interessar possa: serão abertas vagas para empregos bem remunerados no Tribunal de Contas de Sergipe. Com a posse da nova Mesa Diretora, marcada para janeiro, muitos comissionados do TCE deverão perder a “boquinha”, abrindo espaço para novas contratações. E não será difícil conseguir ser indicado para cargos que pagam mais de R$ 15 mil. Basta ter o QI de quem indica”. Misericórdia!

Feira do MST

O MST de Sergipe realiza em Aracaju, de hoje até sexta próxima, a 6ª Feira Estadual da Reforma Agrária. Instalado no Mercado Dr. Carlos Firpo, bairro Siqueira Campos, o evento reúne cerca de 100 famílias assentadas, trazendo em torno de 80 toneladas de alimentos, entre frutas, verduras e seus derivados. A feira visa conscientizar a população sobre os cuidados com a alimentação e o consumo de alimentos orgânicos, incentivando a produção local. Prestigie!

Igreja nova

A Igreja Católica inaugurou, ontem, no povoado itabaianense Barro Preto, a Capela de São João Batista. A missa inaugural foi celebrada pelo bispo dom João José da Costa, com a ajuda do padre Edivaldo. O evento religioso foi prestigiado, entre outros, pelo prefeito Valmir de Francisquinho (PR) e pelos deputados estaduais Luciano Bispo (MDB) e Talysson de Valmir (PR). Oremos!

Lucro menor

A Energisa teve uma queda anual de 85,8% no lucro líquido atribuído aos acionistas controladores. Segundo o jornal Valor Econômico, excluindo as aquisições recentes, o lucro teria subido 33% em relação a 2018. A receita do grupo cresceu 23,6% e o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização teve alta de 27,2%. A Energia controla 11 distribuidoras de energia em Sergipe e outros 10 estados e tem ativos em transmissão, além de atuar em comercialização. Vixe!

Liberdade esperada

Os advogados dos ex-deputados estaduais Augusto Bezerra (PHS) e Paulinho das Varzinhas (PTdoB) esperam libertá-los nas próximas horas. Em prisão domiciliar desde que foram condenados a quase 13 anos de cadeia, os dois serão beneficiados pela decisão do STF autorizando a prisão só após o transito em julgado. Condenado por crime eleitoral, o ex-prefeito de Capela, Manoel Sukita (PTC), também aguarda alvará de soltura para deixar a penitenciária de Glória, onde cumpre pena de 13 anos e alguns meses. Homem, vôte!

Saco de pancadas

De um bebinho, sobre os ataques do presidente Jair Bolsonaro (PSL) e de Lula da Silva (PT) à Rede Globo de Televisão: A emissora dos Marinho até parece a Geni, que todo mundo joga pedra!

Recorte de jornal

Publicado no Jornal aracajuano O Nordeste, em 30 de dezembro de 1939.