PETROBRAS PERFURA UM NOVO POÇO NA BACIA DE SERGIPE-ALAGOAS

11/11/19 - 17:22:32

Neste ano, a petroleira já perfurou a bacia por três vezes

O estado de Sergipe continua em alta no tema desenvolvimento econômico através da exploração petrolífera e de gás. Na última quarta-feira, 06, foi iniciada uma nova perfuração por parte da Petrobras, no bloco SEAL-M-424, na Bacia de Sergipe-Alagoas. Adquirido na 6ª rodada de licitações da ANP, o bloco é operado pela petroleira com 100% de participação.

O poço é o sétimo perfurado no SEAL-M-424 desde 2012 pela Petrobras e o terceiro feito pela petroleira na bacia este ano. O primeiro (3-BRSA-1367-SES) foi perfurado em março, e o segundo (3-BRSA-1368-SES), em junho. Na primeira perfuração, foram encontrados indícios de petróleo e gás. Há grande expectativa com o resultado dessa nova perfuração.

Perspectivas

O Plano de Negócios 2019-2023 da estatal prevê a instalação de uma plataforma na bacia em 2023, além da construção de uma unidade de tratamento de gás em Sergipe para viabilizar o escoamento e processamento de gás dos campos de águas profundas descobertos na região.

O secretário de estado do Desenvolvimento Econômico, da Ciência e Tecnologia, José Augusto Carvalho, frisa que este é mais um momento importante para a área em Sergipe. “Vamos aguardar confiantes o resultado desta perfuração e ver se teremos a confirmação de novos campos ricos em petróleo e gás em nossa costa”, disse.