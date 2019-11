RADIOPATRULHA APREENDE ARMAS DE FOGO, DROGAS E PRENDE SETE PESSOAS

11/11/19 - 09:47:54

Neste final de semana, entre a sexta-feira (08) e o domingo (10), a Polícia Militar por meio do Batalhão de Radiopatrulha efetuou diversas ações de combate a crimes, bem como, também realizou policiamento preventivo em região da Grande Aracaju.

As ações tiveram início na sexta, 8, e já no final da manhã, durante radiopatrulhamento pelo Conjunto Almirante Tamandaré, policiais do BPRp efetuaram as prisões de Gérson Breno da Silva Santos, Felipe Fontes Santos, Rafael Antony Santos Rocha e apreenderam uma pistola 7,65 com numeração raspada e 04 munições e uma garruncha calibre .32 com 02 munições, além de 05 munições de calibre .38 e 16 pinos de cocaína.

O caso foi encaminhado à Central de Flagrantes onde todas as medidas legais foram adotadas.

No final do Sábado, 9, início do domingo, 10, os radiopatrulheiros apreenderam mais uma arma de fogo, desta vez no Bairro América.

Willams Reis Santos foi avistado em um bar, na Avenida Brasil, com a mão na cintura, escondendo uma arma.

Diante do flagrante, foi feita uma aproximação policial, que encontrou com o suspeito um revólver calibre .32 com 06 munições intactas.

Willams Reis Santos recebeu voz de prisão e foi encaminhado com a arma de fogo apreendida para a Central de Flagrantes.

No domingo, 10, foi preso, no final da noite, na Piabeta, por desacato, Fábio Doria dos Santos.

Os policiais deslocaram-se à rua C3, na Piabeta, após terem sido solicitados pelo CIOSP para atender uma ocorrência de vias de fato.

Ao chegarem no local, um indivíduo, que posteriormente foi identificado como Fabio Doria dos Santos, aparentemente embriagado e bastante nervoso começou a questionar a presença policial no local e, logo depois, começou a proferir palavras de baixo calão contra os militares e a instituição.

O suspeito foi conduzido à central de Flagrantes onde foi enquadrado pelo crime de desacato.

Colaboração e foto sd Oliveira Filho