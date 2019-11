Servidores ativos do Estado já podem realizar o recadastramento do Censo

11/11/19 - 13:51:33

Começou nesta segunda-feira (11) o recadastramento do Censo Previdenciário dos servidores públicos estaduais ativos de todos os poderes e órgãos estaduais, além dos servidores de empresas públicas e fundações, que está sendo feito no auditório da Secretaria de Estado da Administração (SEAD). A SEAD será polo itinerário do recadastramento até 20 de dezembro deste ano.

O recadastramento só será efetivado mediante agendamento no site https://www.agendacenso.com.br/sergipe e o servidor deverá levar os documentos originais de identificação com foto, CPF, comprovante de residência, último contracheque, PIS, PASEP, extrato previdenciário do INSS, título de eleitor, todos os documentos dos dependentes (RG e CPF), certidão de casamento ou união estável e certidão de nascimento dos filhos (se forem menores de idade).

O mapeamento é importante para que a base cadastral seja atualizada e detectadas possíveis fraudes no sistema.

A servidora ativa Rejane Chagas conta que achou rápido o agendamento online e que assim pôde escolher o melhor horário para realizar seu recadastramento.

Segundo o Sergipe Previdência, o segurado que não realizar o censo terá o pagamento da sua remuneração ou benefício bloqueado logo após o término do recenseamento, sendo liberado assim que regularizar sua situação.