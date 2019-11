SINDPEN CONVIDA AGENTES PENITENCIÁRIOS PARA GRANDE ASSEMBLEIA GERAL

11/11/19 - 17:04:59

Ato ocorre no dia 21 de novembro, a partir das 7h, no estacionamento do Teatro Tobias Barreto

O Sindicato dos Agentes Penitenciários e Servidores da Sejuc (Sindpen) convida toda a categoria para a Grande Assembleia Geral dos Operadores de Segurança Pública, que acontece no dia 21 de novembro, a partir das 7h, no estacionamento do Teatro Tobias Barreto.

O grande ato foi definido reunião na última sexta-feira, 8, pelos representantes dos sindicatos e associações que integram a Frente Unificada dos Operadores de Segurança Pública. Este grupo organizado tem o objetivo de criar uma agenda conjunta e permanente de mobilizações contra o Governo do Estado, na luta pela resolução de problemas que atingem os profissionais da área em Sergipe.

A reunião ocorreu na sede da Associação dos Militares do Estado de Sergipe (Amese). Nela foi reforçado pelo grupo que as bandeiras de luta prioritárias da Frente Unificada contra o Governo de Sergipe são: reposição inflacionária, reestruturação das carreiras e melhoria nas condições de trabalho nas instituições que contam com policiais militares, policiais civis, bombeiros militares, papiloscopistas, agentes penitenciários, peritos criminais, agentes socioeducativos e demais profissionais da Segurança Pública do estado.

A Grande Assembleia Geral dos Operadores de Segurança Pública contará com diversas ações voltadas para demonstrar à sociedade a insatisfação dos profissionais de Segurança Pública frente ao descaso da gestão do governador Belivaldo Chagas com a Segurança Pública de Sergipe.

Compareça e leve sua indignação!

Grande Assembleia Geral

Ato de luta coletivo: Grande Assembleia Geral dos Operadores de Segurança Pública

Organização: Frente Unificada dos Operadores de Segurança Pública.

Público-alvo: policiais civis, policiais militares, bombeiros militares, peritos criminais, papiloscopistas, agentes penitenciários, agentes socioeducativos e demais profissionais que integram a Segurança Pública em Sergipe.

Objetivo: Destacar ao povo sergipano que os profissionais de Segurança Pública cansaram das enganações e descaso do governador Belivaldo Chagas frente aos problemas que afligem essas categorias.

Data/Horário: Quinta-feira, 21 de novembro, 7h.

Local: Concentração no estacionamento no eatro Tobias Barreto, que fica na avenida Tancredo Neves, 2209, Bairro Inácio Barbosa, Aracaju/SE.

Com informações do Sinpol/SE