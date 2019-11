MAIS TRÊS PESSOAS MOREM AFOGADAS EM RIOS NO INTERIOR DO ESTADO DE SERGIPE

11/11/19 - 05:16:41

Três pessoas morreram vítimas de afogamento neste domingo (10) no interior do estado e os corpos foram resgatados elo Grupamento de Busca e Salvamento (GBS) do Corpo de Bombeiros. Os afogamentos foram registrados nos municípios de Gararu, São Cristóvão e Ilha das Flores.

Uma das vitimas, um homem morreu afogado na Barragem do Etinho, no Povoado Várzea Nova, em Gararu. O outro afogamento foi no município de Ilha das Flores e a terceira vitima foi um jovem de 16 anos, no Rio Poxim, em São Cristóvão.

As vitimas foram identificadas como Alexandro Andrade de Santana, 41 anos, morreu no município de Gararu, Francisco Ilídio Newton Júnior, 25 anos se afogou no rio São Francisco em Ilha das Flores e Max Henrique Santos Oliveira, 16 anos, em São Cristóvão.