Uninassau renova parceria com município Nossa Senhora do Socorro

11/11/19 - 13:45:23

Objetivo é fortalecer o convênio de qualificação dos servidores

Por: Suzy Guimarães

A UNINASSAU Aracaju recebeu, na tarde desta terça-feira (5), a visita do secretário de administração do município Nossa Senhora do Socorro, Junior Trindade. Ele esteve em reunião com o diretor da Instituição, Paulo Rafael Nascimento, com o objetivo de estreitar os laços entre a Faculdade e o município.

“Em primeiro lugar é preciso ressaltar a importância da parceria entre Nossa Senhora do Socorro e a Faculdade UNINASSAU. Com auxílio da Instituição temos conseguido qualificar nossos servidores e oferecer novos conhecimentos que em muito tem contribuído para o engrandecimento dos serviços prestados pelo setor público ao município”, ressaltou o secretário.

“Logo teremos o encontro entre o prefeito Padre Inaldo e o diretor da UNINASSAU Aracaju, Paulo Rafael, para ratificar o convênio”, informou o secretário de Nossa Senhora do Socorro

Segundo o diretor da UNINASSAU, Paulo Rafael: “Temos grande interesse em viabilizar o ensino superior, a pós-graduação e cursos de aperfeiçoamento aos municípios e, em especial, à Nossa Senhora do Socorro, que já é nossa parceira. Temos a grata satisfação de fortalecer esse vínculo e estreitar os laços com a prefeitura Aracaju”.

Foto assessoria