A Dona do Pedaço- Josiane é condenada a 30 anos de prisão por assassinatos.Juiz dá veredito e aspirante a digital influencer cumpre pena no presídio

12/11/19 - 20:57:52

Josiane (Agatha Moreira) estava crente que seria inocentada no julgamento. Seu advogado lhe acenou com muitas possibilidades de sair livre, no entanto, o juri decidiu pela condenação da filha de Maria da Paz (Juliana Paes), que não reage nada bem à notícia.

“A ré está condenada à pena máxima. Cumprirá trinta anos, de acordo com a lei em solo nacional. Peço que seja conduzida ainda hoje a um presídio onde cumprirá a pena em cela comum. Este tribunal está encerrado”, sentencia o juiz.

Chocada, Josiane grita, esperneia e alega inocência nos assassinatos de Jardel (Duio Botta) e Lucas, além de tachar a defesa de incompetente.

“Idiota, disse que eu ia ser inocentada”, reclama ela.