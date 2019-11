AGENTES APREENDEM CERCA DE 150 MIL MAÇOS DE CIGARROS CONTRABANDEADOS

12/11/19 - 09:50:29

Agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam nesta segunda-feira (11) cerca de 150 mil maços de cigarros estrangeiros contrabandeados.

A apreensão aconteceu na BR-101, no município de Cristinápolis. De acordo com a PRF, o veículo, um caminhão pipa com placa do estado do Rio Grande do Norte, foi retido no domingo (10) por irregularidades administrativas e o motorista, liberado.

No pátio, durante inspeção detalhada, a carga ilegal foi encontrada pelos agentes.

Foto PRF