ALESE VAI LANÇAR O PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SERGIPE

12/11/19 - 12:51:14

Será realizada logo mais às 15h no auditório do Tribunal de Contas de Sergipe (TCE/SE), solenidade de lançamento do Plano de Desenvolvimento de Sergipe para os anos 2020-30. Esse estudo será construído pela Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), a Fundação Dom Cabral e demais setores da sociedade.

A Alese, pensando na projeção de Sergipe, cujo crescimento da economia iniciou na década de 1960 com a descoberta de campos petrolíferos no município de Carmópolis; a mineração de potássio e a realização de obras de infraestrutura; tomou a iniciativa de convidar a Fundação Dom Cabral, visando realizar um plano que aponte as probabilidades de desenvolvimento, elevando o estado a patamares mais altos e programando o futuro dos sergipanos.

Plano

No Plano de Desenvolvimento de Sergipe para os anos 2020-30, a Fundação Dom Cabral, irá mapear os setores produtivos de estado, coletando dados e apontando caminhos, com a finalidade de obter um direcionamento apropriado.

A partir da tarde desta quarta-feira, quando será lançado o plano, a expectativa é da realização de um debate entre o poder público, empresários e cidadãos que acreditam e apostam num estado mais forte e seguro para viver.

Dom Cabral

Criada em 1976 como uma escola de negócios com padrão e atuação internacionais de desenvolvimento e capacitação de executivos, empresários e gestores públicos, a Fundação Dom Cabral, cujo nome homenageia um ilustre sergipano, é referência internacional.

Tomando a função de Casa do Povo, a Alese convidou a instituição que trabalha com modernas ferramentas de gestão de negócios e desenvolve executivos, gestores públicos e organizações de diversas áreas, em vários países.

Foto: Divulgação

Por Aldaci de Souza – Rede Alese