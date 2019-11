Almoço Somese destaca UFS e os desafios de um novo tempo como tema da semana

12/11/19 - 10:07:17

O Almoço Somese dessa quinta-feira, 14, receberá como convidada, a professora associada da UFS, doutora pela UFPE, ex-conselheira do CONSU e CONEPE/UFS, ex-coordenadora do Curso de Direito/UFS e atual presidente do NDE, Dra. Denise Leal Fontes Albano Leopoldo.

A palestrante debaterá sobre o tema: ” UFS e os desafios de um novo tempo: a hora e a vez de uma mulher como Reitora?”

O almoço é realizado todas as quintas-feiras

