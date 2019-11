Aracaju vai participar de mostra nacional de vigilância socioassistencial

Por meio da Coordenadoria de Vigilância Socioassistencial da Secretaria Municipal da Assistência Social da Prefeitura de Aracaju, a capital sergipana foi um dos 147 municípios do país selecionados para participar da 3ª Mostra de Experiências em Vigilância Socioassistencial, que será realizado em dezembro deste ano, em Brasília.

O evento, promovido pelo Ministério da Cidadania, tem como objetivo principal identificar e dar visibilidade às ações da Vigilância Socioassistencial. A ideia é que o trabalho das equipes técnicas, que efetivam a vigilância no seu cotidiano, seja valorizado, além de incentivar e consolidar a implantação dessa perspectiva de gestão em todo o país.

Aracaju será representada por servidores da Coordenadoria de Vigilância Socioassistencial da Assistência Social de Aracaju, os quais apresentarão a experiência “Como usar indicadores de processo para qualificar a oferta dos serviços da Proteção Social Básica”.

De acordo com a assistente social e coordenadora de Vigilância Socioassistencial da Prefeitura de Aracaju, Alexandra Freire, a partir de dados levantados com o acompanhamento e monitoramento do desempenho das equipes técnicas que atuam nos serviços ofertados em Centros de Referência da Assistência Social (Cras), assim como em Centros de Referência Especializado da Assistência social (Creas), Abrigos e Casas Lares, é feito um estudo e traçado um plano estratégico para melhorar a qualidade dos serviços para os usuários em situação de vulnerabilidade social atendidos pelas unidades de acolhimento no município.

“Esse reconhecimento é resultado do esforço da gestão como um todo. Quando temos gestores à frente da secretaria e profissionais envolvidos que buscam fortalecer a política de assistência no município de Aracaju, o trabalho rende bons frutos. Neste ano, o nosso trabalho ficou entre as melhores experiências do país e isso quer dizer que estamos colocando em prática aquilo que está previsto na Política Nacional de Assistência Social”, destaca Alexandra Freire.

Segundo a coordenadora de Vigilância Socioassistencial, as pessoas não querem visualizar somente números, por isso, a equipe da Assistência Social de Aracaju apresentará o resultado concreto das ações. “O nosso papel é monitorar as ações desenvolvidas nos equipamentos para que, a partir dos números dos estudos, possamos pensar em estratégias de ações interventivas junto às equipes técnicas e orientar os trabalhadores que atuam nesses locais para melhorar a qualidade dos serviços oferecidos pela secretaria e alcançar um número maior de pessoas”, explicou.

Com o trabalho desenvolvido pela atual gestão municipal, foi possível identificar a ampliação do quantitativo de famílias atendidas nos Cras de Aracaju. Em janeiro de 2017, por exemplo, 559 famílias participavam do Serviço de Proteção Integral à Família (Paif). Em maio deste ano, esse número mais que dobrou, com 1.465 famílias inseridas no Paif.

O número de crianças, adolescentes e idosos que participam do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos nos Cras da capital também aumentou. Em janeiro de 2019, eram 1.270 usuários. Até novembro deste ano, 1.450 usuários participam do SCFV, o que representa um aumento de 14%.

O monitoramento dos serviços também atende ao Planejamento Estratégico da Prefeitura de Aracaju. Para a socióloga e gerente de monitoramento e avaliação da Coordenadoria de Vigilância Socioassistencial, Catharina Menezes, ver o trabalho sendo reconhecido nacionalmente é motivo de orgulho.

“O Ministério da Cidadania reconheceu o trabalho que desenvolvemos em Aracaju como uma boa prática e isso é muito importante para nós. Quando chegamos em 2017, tínhamos um número baixo de famílias que eram acompanhadas pelo Paif e conseguimos aumentar esse número com o monitoramento dos serviços, o que significa que mais famílias estão sendo atendidas pelos nossos serviços e que nós conseguimos auxiliá-los na superação da vulnerabilidade e nas violações de direito. É uma evolução muito positiva”, ressaltou Catharina.

A data da Mostra será divulgada posteriormente.

Fonte e foto: Ascom Assistência