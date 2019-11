Aspra/SE e blog espaço militar denunciam condições estruturais do 2º Batalhão

12/11/19 - 16:58:30

A ASPRA/SE (Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Sergipe) e o blog Espaço Militar denunciam as condições estruturais do 2º Batalhão da Polícia Militar do Estado de Sergipe, onde parte da estrutura foi interditada por risco de desabamento.

Com o objetivo de zelar pelos policiais militares que trabalham na citada unidade, bem como, pelas pessoas que frequentam o local, a assessoria jurídica da ASPRA/SE encaminhou ofício ao Dr. Neuzir Soares Vieira Júnior, Promotor de Justiça da Comarca de Propriá/SE, solicitando que o mesmo determine à Defesa Civil Municipal que promova uma vistoria completa em todas as áreas da citada unidade militar, inclusive nas instalações elétricas e hidráulicas.

Importante salientar, que o comando do 2º Batalhão teve o cuidado de isolar a área de forma preventiva, evitando-se assim um possível acidente.

Necessário se faz que o Governo do Estado adote providências no sentido de sanar tal problema estrutural, bem como tantos outros mais, que já foram denunciados e que assolam outras unidades militares, visto que a Polícia Militar do Estado de Sergipe não possui a rubrica para reformas estruturais, dependendo de outros órgãos governamentais.

Matéria e imagens do blog Espaço Militar