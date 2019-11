Belivaldo diz que a partir de 16 de dezembro, servidor poderá ter acesso ao 13º salário

12/11/19 - 14:31:08

O governador Belivaldo Chagas anunciou nesta terça-feira (12), através do programa “Papo Reto”, pelas redes sociais como irá efetuar o pagamento do 13º salário dos servidores estaduais.

O governado informou que irá encaminhar até a sexta-feira (15), o Projeto de Lei para a Assembleia Legislativa e que a partir do dia 16 de dezembro, o servidor poderá ter acesso ao décimo terceiro, na modalidade de empréstimo junto ao seu banco.

Sobre essa decisão, Belivaldo disse que houve uma frustração quanto ao valor apurado no mega leilão da cessão onerosa do pré-sal, que no inicio, previa um montante de R$ 420 milhões, mas ao final, Sergipe ficará apenas com cerca de R$ 146 milhões.

Belivaldo explicou que “esses recursos só podem, obrigatoriamente, ser utilizados para a previdência. Isso frustrou a possibilidade de a gente pagar o décimo terceiro como gostaríamos, dentro do ano”, disse Belivaldo.

Ao anunciar como será feito do pagamento, o governador disse que “vou encaminhar até sexta-feira, no máximo, o projeto de lei para a Assembleia Legislativa. Devo assinar hoje no fim da tarde, amanhã encaminho para a Secretaria Geral do governo para que amanhã, no final da tarde, ou na quinta-feira, o projeto seja encaminhado para a Assembleia Legislativa”, disse Belivaldo.

Quantos aos servidores da Educação, Belivaldo explicou que há a possibilidade destes receberem o pagamento integralmente de forma direta. “Nós temos esperança de não haver frustração na arrecadação de novembro para podermos pagar de uma única vez todos os servidores da Educação” disse o governador.