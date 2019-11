“Cabaré do Rico e Davi” chega em Aracaju quinta-feira, dia 14

12/11/19 - 05:07:55

A dupla de humoristas alagoanos, Rico Melquiades e Davi Mateus, chega na terra dos cajus com o seu espetáculo “Cabaré do Rico e Davi”, no dia 14 de novembro no Teatro Atheneu, as 21 horas. Escrito por Rico e Davi e dirigido por David Farias, professor e diretor da ETA (Escola Técnicas de Artes), a peça conta um pouco da história dos jovens através dos seus personagens.

Os atores garantem muitas risadas nos 80 minutos de peça, como conta Rico. “Um pouco de tudo, o nosso show é um pouco diferente dos quadros no Instagram, por exemplo, temos maior interação com a plateia”, explica o comediante. Já Davi é mais direto sobre o espetáculo. “Fuleragem, diversão, animação, tudo! Sempre é incrível”, destaca.

A vontade de criar o próprio espetáculo começou quando a dupla fez participações especiais na peça de Carlinhos Maia, como conta Davi. “Foi a partir do momento que começamos a fazer participação no show do Carlinhos que despertou o interesse pelo teatro”. Já o Rico, sonhava com os palcos de antes da internet. “Sempre quis fazer teatro. Quando cheguei no instagram minha cabeça estava nos palcos. Era um sonho, sempre quis os palcos”, destaca.

Os ingressos já estão no segundo lote e podem ser encontrados na Bilheteria do Teatro, na loja Couro & Cia (Shopping Jardins) e no site www.guicheweb.com.br.

Serviço:

Data: Quinta-feira, 10 de novembro

Horário: 21h

Local: Teatro Atheneu – Aracaju/SE

Classificação etária: 14 anos (acompanhados pelos pais ou responsáveis)

Ingressos: 2º Lote : Inteira: R$ 80,00

Solidário: R$ 60,00 +1 kg alimento

Meia-entrada: R$ 40,00.

Pontos de vendas: Bilheteria do Teatro / Loja Couro & Cia (Shopping Jardins) e site www.guicheweb.com.br.

Foto assessoria

Por Juliana Paixão