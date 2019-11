CARRO CAPOTA NA RODOVIA SE-202 E DEIXA DUAS PESSOAS GRAVEMENTE FERIDAS

12/11/19 - 13:45:19

Um acidente registrado na manhã desta terça-feira (12) deixou duas pessoas gravemente feridas no interior do estado.

As informações são de que um veículo Fiat Uno seguia de Japoatã para o município de Propriá, pela rodovia SE-202, capotou nas imediações do Povoado Brejo do Cajueiros, em São Francisco.

No capotamento, duas pessoas ficaram gravemente pessoas feridas. Elas foram socorridas por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levadas ao Hospital Regional São Vicente de Paulo, em Propriá.

Foto redes sociais