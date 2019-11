Confira o horário de funcionamento dos serviços municipais no dia 15 de novembro

12/11/19 - 10:23:23

Na próxima sexta-feira, 15, é feriado em comemoração à Proclamação da República. Por este motivo, os órgãos municipais não funcionarão, com exceção dos serviços considerados essenciais para o funcionamento da cidade.

Confira agora o que abre e fecha no feriado:

Saúde

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) estarão fechadas, bem como a sede da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), os dois Centros de Especialidades Médicas (Cemar) Augusto Franco e Siqueira Campos, e demais setores administrativos. A Rede de Urgência e Emergência (Reue), que abrange os hospitais municipais, estará funcionando normalmente. No Hospital Fernando Franco (Zona Sul), localizado no conjunto Augusto Franco, funciona a urgência pediátrica, ortopédica e clínica. A Urgência Odontológica, que dá entrada pelo Hospital Fernando Franco, também estará funcionando normalmente durante o ponto facultativo municipal.

Mercados Municipais e serviços

A Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) informa que na sexta-feira, 15 de novembro, feriado da Proclamação da República, os mercados centrais de Aracaju (Maria Virgínia Leite Franco, Thales Ferraz e Antônio Franco) e setoriais (bairros) estarão abertos até o meio-dia. O Centro de Artesanato Chica Chaves, localizado na Orla do Bairro Industrial, funcionará das 9h às 12h.

As feiras livres do Castelo Branco, Médici, Sol Nascente, Agamenon Magalhães, Jessé Pinto Freire, Costa Nova, São José, Suíssa e Lamarão serão realizadas normalmente.

Os serviços operacionais desenvolvidos pela Emsurb não sofrerão alterações.

Parque da Sementeira

O Parque Augusto Franco (Parque da Sementeira) abrirá em horário normal, das 5h às 21h45.

Educação

As escolas da rede municipal de educação não funcionarão. A Casa de Ciência e Tecnologia de Aracaju (CCTECA) Galileu Galilei também não abrirá.

Funcaju

Todas as unidades da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju) estarão fechadas.

Guarda Municipal de Aracaju (GMA)

A GMA continuará prestando seus serviços essenciais normalmente.

Defesa Civil e Procon

A Defesa Civil permanecerá com equipes no plantão para atendimento a eventuais demandas através do número 199. Já o Procon, não funcionará nesta segunda-feira, 28.

AAN