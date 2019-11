Definidos membros do Conselho sobre BM acusado estupro

12/11/19 - 09:28:07

Foi definido na manhã desta terça-feira (12) os membros que irão compor o Conselho Especial de Juízes Militares, sobre o tenente do Corpo de Bombeiros Militar que foi acusado por uma colega de farda, de estupro.

A partir de agora, terá inicio a instrução processual com as oitivas das testemunhas de acusação e de defesa, caso seja apresentado pelo acusado e ao final será designada sessão de julgamento para que o mesmo seja submetido ao veredito do conselho especial de justiça militar.

Relembre o caso – o suposto estupro teria ocorrido no dia 31 de maio durante uma festa de confraternização em um condomínio em Aracaju.

No dia 1º de novembro, o desembargador do Tribunal de Justiça de Sergipe, Diógenes Almeida, acatou o pedido do Ministério Público Estadual (MPE) e decretou a prisão preventiva do bombeiro militar acusado de estupro contra uma colega de corporação.