DEPUTADO COBRA CONVOCAÇÃO DE AGENTES PRISIONAIS APROVADOS EM CONCURSO

12/11/19 - 13:01:58

No início dos trabalhos da sessão plenária desta terça-feira, 12, da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) o deputado estadual Capitão Samuel (PSL) cobrou ao governador Belivaldo Chagas, a contratação dos aprovados no concurso para Agentes Prisionais, além disso, a inauguração do Presidio de Areia Branca.

De acordo com o parlamentar está previsto no orçamento o chamamento de 100 aprovados. “Precisamos reabrir aquele presídio que já está pronto, mas com quais agentes? Tem que ser com esses aprovados no concurso. Temos que apelar ao governador o chamamento porque eles (aprovados) têm que fazer o curso de formação que leva tempo necessário para marcar a reinauguração do Presídio de Areia Branca, e Sergipe passar a ter regime semiaberto acabando com a impunidade”, destacou.

Por Kelly Monique Oliveira – Rede Alese

Foto: Jadilson Simões